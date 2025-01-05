وزير حرب الاحتلال يهدد بعودة القتال مع حزب الله

وطنا اليوم:قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه في حال عدم انسحاب عناصر حزب الله اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني فلن يكون هناك اتفاق هدنة بين الطرفين.

وبين كاتس أن الاحتلال سيتحرك لإعادة سكان الشمال لبيوتهم.

وكانت قالت هيئة البث العبرية إنه من المتوقع أن تبلغ “إسرائيل” واشنطن بأنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوماً.

وتابعت:”من المتوقع أيضاً أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم”.

وكان دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ صباح الأربعاء الـ27/11/2024، حيث يجب أن يلتزم الجانبان بهدنة مدتها 60 يومًا.

وخلال تلك المدة، كان من المفترض أن ينسحب مقاتلو الجانبين من جنوب لبنان، وبالتحديد من المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني.