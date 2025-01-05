بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وزير حرب الاحتلال يهدد بعودة القتال مع حزب الله

منذ دقيقة واحدة
وزير حرب الاحتلال يهدد بعودة القتال مع حزب الله

وطنا اليوم:قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه في حال عدم انسحاب عناصر حزب الله اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني فلن يكون هناك اتفاق هدنة بين الطرفين.
وبين كاتس أن الاحتلال سيتحرك لإعادة سكان الشمال لبيوتهم.
وكانت قالت هيئة البث العبرية إنه من المتوقع أن تبلغ “إسرائيل” واشنطن بأنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوماً.
وتابعت:”من المتوقع أيضاً أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم”.
وكان دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ صباح الأربعاء الـ27/11/2024، حيث يجب أن يلتزم الجانبان بهدنة مدتها 60 يومًا.
وخلال تلك المدة، كان من المفترض أن ينسحب مقاتلو الجانبين من جنوب لبنان، وبالتحديد من المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:59

الغذاء والدواء: 69 ألف جولة تفتيشية العام الماضي

13:56

88 شهيدا بـ 5 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

12:50

حسان يعلن عزم الحكومة إنشاء منطقة للتصنيع الزراعي في الأغوار الشمالية

12:39

بريكنغ باد .. منزل أشهر تاجر مخدرات تلفزيوني للبيع

12:32

بريمونتادا مثيرة.. منتخب البحرين بطلا لـ خليجي 26 على حساب عمان

12:27

وفاة الأميرة منى الصلح والدة الأمير السعودي الوليد بن طلال

12:19

استشهاد 10 صحفيين فلسطينيين على يد الاحتلال الشهر الماضي

11:47

إطلاق مشروع تركيب أنظمة طاقة حرارية في 33 مستشفى حكومي

11:35

البلبيسي: لا يجب أن نقلق كل ما حدث شيء في الصين

11:26

إعلام عبري: حماس لن تستسلم ونتنياهو يريد إفشال الصفقة

11:20

إيهما الأهم القيادة أم القائد ؟

11:15

وفيات الأحد 5-1-2025

وفيات
وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)وفيات الخميس 2-1-2025