88 شهيدا بـ 5 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 45,805 والجرحى إلى 109,064 منذ السابع من تشرين الأول لعام 2023.

وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 457 على قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 88 شهيدا و208 إصابات خلال الساعات الماضية.

وأكدت الوزارة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.