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حسان يعلن عزم الحكومة إنشاء منطقة للتصنيع الزراعي في الأغوار الشمالية

منذ 17 ثانية
حسان يعلن عزم الحكومة إنشاء منطقة للتصنيع الزراعي في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، جولة ميدانية من لواء الشونة الجنوبية.
وسلم حسان خلال الجولة مساكن لأسر عفيفة في منطقة الكرامة، معبرا عن تقديره للمتبرع الكريم الذي تكفل بإنشائها.
ووجه بتأهيل الطريق الذي يخدم المساكن وإنارته، وتزويدها بوحدات للطاقة الشمسية، وإنشاء حديقة وملعب للأطفال.
وتفقد رئيس الوزراء أعمال التوسعة في مستشفى الأميرة إيمان في منطقة معدِّي في لواء دير علَّا، الذي زاره في شهر أيلول الماضي ضمن جولاته الميدانيَّة، مؤكدا ضرورة إنجاز مشروع التوسعة في شهر حزيران المقبل.
وزار رئيس الوزراء، جمعية سيدات وادي الريان الخيرية، مشيدا بجهود القائمين عليها.
واكد دعم الحكومة للتوسع في البرامج التي تقدمها لتمكين النساء وتطوير قدراتهن المهنية لإيجاد فرص تشغيل مستدامة، وتسويق منتجاتهن.
ووجه بإجراء صيانة عامة لمبنى الجمعية.
وأعلن الرئيس عزم الحكومة إنشاء منطقة للتصنيع الزراعي في الأغوار الشمالية سيتم تحديد موقعها الشهر المقبل، مؤكدا أهمية المضي قدماً في إنجاز مشروع تغليف وتشميع وتبريد المنتجات الزراعية لخدمة المزارعين في الأغوار


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