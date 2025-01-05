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بريكنغ باد .. منزل أشهر تاجر مخدرات تلفزيوني للبيع

منذ 44 ثانية
بريكنغ باد .. منزل أشهر تاجر مخدرات تلفزيوني للبيع

وطنا اليوم:أحد أشهر المنازل الأميركية، أصبح متاحا للبيع، مقابل 4 ملايين دولار، بالرغم من “تواضعه”، وذلك بسبب مسلسل تلفزيوني ضخم.
هذا المنزل هو منزل شخصية والتر وايت الشهيرة، في مسلسل “Breaking Bad” التلفزيوني، بولاية نيو ميكسيكو الأميركية.
واشتهر المنزل كونه مثل جزءا مهما من حياة “والتر وايت” العائلية، وشهد صراعات كثيرة، خلال رحلته لزعامة عالم تجارة المخدرات في المسلسل الضخم، الذي يصنفه البعض “الأفضل في تاريخ التلفزيون”.
وجذب المنزل المتواضع في مدينة ألباكيركي الأميركية، مئات السياح، من عشاق المسلسل، الذين أقدموا على زيارته، عبر السنين الماضية.
هذه الزيارات تسببت بإزعاج كبير لأصحاب المنزل الأصليين، وخاصة بعد فترة من انتهاء المسلسل في 2013.
ولكن، شهرة المنزل قد تؤدي إلى عملية بيع “مذهلة” للمنزل، حيث ساهمت شهرته في ارتفاع سعره إلى 4 ملايين دولار، وفقا لمحطة “أيه بي سي”.
وقالت جوان كوينتانا، ابنة أصحاب المنزل، لمحطة تلفزيون ألبوكيركي، إن والديها اشتريا المنزل في السبعينات، وأنها نشأت هي وإخوتها هناك.
مع تقدم والديها في السن وارتفاع شعبية المسلسل، أصبح من الصعب حمايتهما، واضطرت الأسرة إلى وضع سياج معدني وتركيب كاميرات مراقبة لإبعاد الجماهير العريضة للمسلسل.
وقالت كوينتانا للمحطة: “كان هذا منزل عائلتنا منذ عام 1973، أي منذ ما يقرب من 52 عاما. والآن، سنرحل تاركين ذكرياتنا”.
وقالت جوان إن والداها توفيا الآن، “وحان وقت البيع”.


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