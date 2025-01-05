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وفاة الأميرة منى الصلح والدة الأمير السعودي الوليد بن طلال

منذ 15 ثانية
وفاة الأميرة منى الصلح والدة الأمير السعودي الوليد بن طلال

وطنا اليوم:أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال، الأميرة منى الصلح، عن عمر ناهز الـ87 عاما.
وقال بيان للديوان الملكي السعودي: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود”.
وأضاف البيان: “وسيصلى عليها إن شاء الله يوم الأحد الموافق 5 رجب 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.
وختم الديوان الملكي بيانه: “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
والأميرة منى هي ابنة رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رياض الصلح، والزوجة السابقة للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود.
وأنجبت من الأمير طلال ثلاثة أبناء، هم الوليد وخالد وريما، قبل أن ينفصلا بعد زواج دام 14 عاما، دون الكشف عن أسباب الطلاق.
لكنّ منى الصلح احتفظت بلقب أميرة، وتوجهت إلى لبنان واصطحبت أبناءها معها، لكنهم لاحقا انتقلوا إلى العيش مع والدهم الأمير طلال وظلوا يتنقلون بين بيروت والرياض.


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