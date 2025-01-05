البلبيسي: لا يجب أن نقلق كل ما حدث شيء في الصين

وطنا اليوم:أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، أن المتحور الصيني الجديد (HMPV) غير مقلق، ولا يجب ان نقلق كل ما حدث شيء في الصين

وقال البلبيسي في حديثه لاذاعة الأمن العام الأحد، أن المتحور الصيني الجديد هو مرض فيروسي اعراضه مشابهة للانفلونزا وقريب جدا من المخلوي حيث تظهر اعراضه على المصاب بالسعال وارتفاع درجة الحرارة والتهاب بالحلق وضيق بالتنفس والأكثر عرضة هم الاطفال ما دون 14 سنة وكبار السن فوق 65 سنة.

وبين أن المرض بطبيعته خفيف ويمكن ان يتطور للالتهاب الرئوي، إضافة الى ان فترة حضانة الفيروس من 3 أيام الى أسبوع، وهو ليس حديث حيث اكتشف هذا المرض عام 2001 ونسبة 12 % من الأعراض التنفسية مشابهة للاصابة بهذا الفيروس ولا يوجد مطعوم خاص به .

وأشار الى أن طرق الوقاية من هذا الفيروس بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد عن المصابين وغسل اليدين ومسح الاسطح وتناول الأدوية المعتادة للانفلونزا، مبينا أن الصين لم تتخذ اي اجراءات جديدة حول هذا الموضوع، ونحن في الأردن متأهبين في انتظار أي جديد أو تطور باستمرار .

ونوه رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ، الى ان حالات الاصابة بالانفلونزا تنشط في فصل الشتاء وهناك اصابات بالمخلوي والكورونا ولكن المنتشر الأكثر حاليا الانفلونزا العادية والمعروفة موسميا.

وختم بأن هناك تواصل ومتابعة مع منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض الأمريكي وحتى الان لم تنصح أي جهة بزيادة الرقابة أو التوجه لأي إغلاقات أو محاذير جديدة