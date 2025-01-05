بنكABC في الأردن ينظم يوم طبي مجاني لموظفي البنك

وطنا اليوم:ضمن اهتمام بنك ABC في الاردن بموظفيه، وحرصاً منه على رفع مستوى التثقيف الصحي، نظم البنك يوم طبي مجاني لموظفيه بالتعاون مع مختبرات جوسانتي، حيث اشتمل اليوم الطبي على تواجد العديد من العيادات تحت إشراف فريق طبي متخصص، بهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والفحوصات الطبية المجانية للموظفين.

وقد جاءت هذه الحملة في إطار تعزيز الوعي ونشر الثقافة الصحية بين الموظفين، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين والحد من الممارسات الخاطئة للوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تعزيز تبني نمط حياة صحي إيماناً من البنك بأهمية مفهوم رفاهية الموظفين لبناء بيئة عمل صحية ومستدامة، وتحقيق نجاح البنك واستدامة أعماله.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.