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محاسب يختلس مليون دينار.. كيف تحايل على القانون؟

منذ 12 ثانية
محاسب يختلس مليون دينار.. كيف تحايل على القانون؟

وطنا اليوم:أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد قرارًا ، بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لمتهم اختلس مليونًا وخمسة وعشرين ألف دينار خلال عمله بأحد المراكز الطبية .
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة فإن المتهم الذي كان يعمل محاسبا في الدائرة المالية في ذلك المركز منذ عام 2016.
وتشير التفاصيل بأن المتهم كان يقوم بصرف مبالغ مالية للأقسام بفواتير شراء حقيقية وسند صرف مالي، إلاّ أنه كان عند ورود الأوراق إليه مجددًا يقوم بصرف سند مالي جديد بمبالغ مالية قيمتها أكبر من السند الحقيقي حيث يستولي على المبلغ الإضافي لحسابه الخاص.
وبينّت التحقيقيات أنّ المتهم كان يشتري شهادات استثمار بالمبالغ المختلسة من أحد البنوك وتسجيلها باسم زوجته ، وعند اكتشاف أمره قام بتحويل وإعادة سندات بقيمة 489 ألف و738 دينارًا .
قررت المحكمة تجريم المتهم بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة وتغريمه المبلغ المختلس .
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية إلى القضاء في وقت سابق .


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