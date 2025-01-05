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قافلة مساعدات من الأردن إلى سوريا الاثنين

منذ دقيقة واحدة
قافلة مساعدات من الأردن إلى سوريا الاثنين

وطنا اليوم:قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إن الأردن سيرسل إلى سوريا يوم غد الاثنين قافلة شاحنات تتضمن مواد إغاثية وغذائية وصحية.
وكان الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، قد قال إنّ الأردن سيرسل قوافل مساعدات غذائية ومواد إغاثية على فترات على مختلف مناطق سوريا.
وبين الشبلي أن هذه الخطوة تأتي بعد التوجيهات الملكية بدعم الأشقاء في سوريا، وتقديم لهم كل ما يلزم من مساعدة وعون للتخفيف عليهم نتيجة الظروف التي يعيشونها.
وكانت الهيئة الخيرية الأردنية، قد أعلنت عن تجهيز 200 طن من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية، لإرسالها إلى سوريا خلال الساعات المقبلة.
ويزور وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الأردن، الأسبوع المقبل، في إطار بحث العديد من الملفات.
وقال الشيباني، في تغريدة له عبر منصة “إكس” مساء الجمعة، “سأمثل بلدي سوريا في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية”.
وأضاف، “نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة”.


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