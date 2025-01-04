وطنا اليوم تكشف حقيقة الصور المتداولة لطفلة تعرضت للتعذيب في اليمن

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_ بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مؤلمة لطفلة في وضع صحي سيء، انتشرت مزاعم بأن الحادثة وقعت في الأردن. ولكن بعد تحرٍّ من وطن اليوم، تبيّن أن الحادثة وقعت في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وفقًا لشهادات سكان محليين في حي وادي المدام، أقدمت امرأة على تعذيب طفلتها بطريقة وحشية بدعوى إضاعتها ذهبًا مفقودًا. وبعد اعتداء جسدي مروع، اتضح أن والد الطفلة هو من قام ببيع الذهب، ومع ذلك لم يتدخل لنجدتها من التعذيب الذي تعرضت له.

السكان المحليون أوضحوا أن صرخات الطفلة دفعتهم للتدخل وإنقاذها من أيدي والدتها، التي كانت تعتدي عليها بوحشية .

وقد أظهرت صور متداولة، الطفلة في حالة يرثى لها، وقد تورم وجهها وفمها وإحدى عينيها نتيجة التعذيب البشع ، ما أثار غضبًا واسعًا في المجتمع اليمني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.