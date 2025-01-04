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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العوايشة والزعبي ونصر

منذ 4 ساعات
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العوايشة والزعبي ونصر

وطنا اليوم_ مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي العوايشة والزعبي وآل نصر.

 

ففي محافظة البلقاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العوايشة بوفاة عبطان عبدالكريم العوايشة، وإلى عشيرة الزعبي بوفاة عائشة محمد العمايرة، أرملة المرحوم إبراهيم عبدالله الزعبي.

 

وفي منطقة الصويفية، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى آل نصر بوفاة مجدي سمير نصر.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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