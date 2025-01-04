غزة تُباد وأميركا توافق على بيع أسلحة لتل أبيب بـ 8 مليارات دولار

وطنا اليوم_بالتزامن مع المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة وتشريد عشرات الآلاف، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على بيع أسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 8 مليارات دولار.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الصفقة تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير “إيه جي إم-114” وقنابل صغيرة القطر ورؤوس حربية زنة 500 رطل.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن “الوزارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بصفقة بيع مقترحة لذخائر بقيمة 8 مليارات دولار للدعم طويل المدى”.

وأشارت إلى أن ذلك يكون من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات للدفاع الجوي” لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة “أ ف ب”.