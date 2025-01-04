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تنبيهات من الارصاد الجوية بخصوص حالة الطقس يوم الاحد

4 يناير 2025
تنبيهات من الارصاد الجوية بخصوص حالة الطقس يوم الاحد

وطنا اليوم_تنبه الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية خطر جريان الاودية في جنوب وشرق المملكة ، و من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

تتأثر المملكة مساء الاحد تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل باذن الله تعالى زخات من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة قد يصحبها الرعد ، تمتد أحيانا الى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


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