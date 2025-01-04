“هيئة الطيران”: ننتظر جهوزية مطار دمشق لتسيير رحلات إليه

وطنا اليوم_أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، أن الهيئة جاهزة لإرسال وفدها الفني لتقييم الحالة الفنية والأمنية لمطار دمشق الدولي وجاهزيته الفنية واللوجستية لاستقبال الطيران الدولي.

وأشار مستو في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت إلى وجود تنسيق مستمر مع هيئة الطيران السوري، وفي حال جاء رد رسمي من الجانب السوري سيتم إرسال الوفد الفني الأردني لتقييم الحالة الفنية لمطار دمشق، وبناء على تقرير الوفد سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن عودة الطيران الأردني إلى مطار دمشق الدولي.

وأكد أن عودة حركة الطيران إلى سوريا مرتبط باكتمال متطلبات الطيران الدولي لضمان أمن وسلامة الطيران، مشيرا إلى انتظار جهوزية مطار دمشق لاستقبال الطيران الدولي لإعطاء التصاريح اللازمة للطيران الأردني لتسيير رحلات إليه.

وبين مستو أن المتطلبات الدولية للطيران تطبق على جميع مطارات العالم دون استثناء، وتشمل متطلبات لوجستية وفنية وسلامة الأجواء بهدف أمن وسلامة الطيران.