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سوريا.. استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق اعتبارا من الـ7 من يناير الجاري

منذ 50 دقيقة
سوريا.. استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق اعتبارا من الـ7 من يناير الجاري

وطنا اليوم_أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية أشهد الصليبي بدء تسيير الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق اعتبارا من الـ7 من يناير الجاري.

 

وقال الصليبي لوكالة “سانا”: “نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم”.

 

يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية أعلنت مؤخرا استئناف رحلاتها الدوحة دمشق اعتبارا من الثلاثاء 7 يناير.

 

وكان مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح قد وعد في الـ29 من ديسمبر الجاري بإعادة افتتاح المطار في وقت قريب جدا بعد الانتهاء من تأهيله.

 

وفي 23 ديسمبر أعلنت إدارة مطار دمشق تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من يناير 2025 باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.


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