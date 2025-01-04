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“ذئاب بشرية” تعتدي على عائلة بالعقبة بالاسلحة النارية والبيضاء

منذ 6 دقائق
“ذئاب بشرية” تعتدي على عائلة بالعقبة بالاسلحة النارية والبيضاء

وطنا اليوم_أفادت مصادر محلية بتفاصيل جديدة حول حادثة اعتداء على عائلة وقعت بمحافظة العقبة في منطقة الشامية.

وفي بداية الحادثة، اقتحم 6 أشخاص منزلا في منطقة الشامية، واعتدوا على شاب وشقيقته ووالدته ولاذو بالفرار.

 

وفي التفاصيل، أقدم الأشخاص على إطلاق النار على أقدام الشاب في المنزل، ووجهوا له ضربات على وجهه باستخدام أسلحة بيضاء “مشارط”.

 

وحاولت شقيقة الشاب انقاذ أخيها بعد سماعها إطلاق النار وصراخ شقيقها، إلا أن المعتدين أطلقوا النار عليها وأصابوها في منطقة الصدر وسقطت على الأرض مضرجة بدمائها.

 

ثم اعتدى الأشخاص على والدة الشاب بضربها على منطقة الرأس وسقطت على الأرض فاقدة وعيها، ولاذوا بالفرار من المنزل.

 

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور للقبض على المعتدين، وتم القبض على 4 منهم، وما يزال اثنان فارين من وجه العدالة.


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