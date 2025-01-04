قيادي في حماس: الحركة تسعى لاتفاق وقف إطلاق النار في أقرب فرصة

وطنا اليوم_قال القيادي في حماس باسم نعيم إن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة حول وقف إطلاق النار في غزة استؤنفت في الدوحة الجمعة مشددا على جدية الحركة في التوصل لاتفاق في أقرب فرصة.

وأضاف أن المحادثات “ستركز على أن يؤدي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وتفاصيل التنفيذ، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها في كل مناطق القطاع”.

وأعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الهدنة في غزة الجمعة في قطر.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان “تستأنف الجمعة المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة”