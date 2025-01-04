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شخصية عسكرية مهمة في عهد الأسد بقبضة الأمن

منذ 44 ثانية
شخصية عسكرية مهمة في عهد الأسد بقبضة الأمن

وطنا اليوم_نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية، أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على من وصفته بأنه القائد الميداني في عهد النظام السوري السابق، ساهر النداف، أثناء عمليات التمشيط في مدينة حمص، وسط البلاد.

وقالت الوكالة الرسمية عبر حسابها في منصة “إكس” في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، إن النداف “هو أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري”.

وأوضحت الوكالة أن النداف “شارك بالعديد من المجازر، ويعتبر من فلول الميليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم واختبأوا بين المدنيين”، حسب الوكالة.


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