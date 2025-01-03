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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والرديني ومطالقة

منذ 18 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والرديني ومطالقة

وطنا اليوم_ مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر الشوابكة والرديني ومطالقة.

ففي لواء القصبة بمحافظة الزرقاء نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الشوابكة بوفاة إيمان إبراهيم الخطيب، زوجة الإعلامي حمزة الشوابكة.

وفي لواء الموقر، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الرديني بوفاة المرحومة عشبة الرديني، والدة أمين عام مجلس النواب الأسبق محمد الرديني.

وفي لواء وادي السير بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة مطالقة بوفاة نصرة موسى العابودي، أرملة إسبير دخل الله مطالقة ووالدة ماهر مطالقة.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


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