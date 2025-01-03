أبو صعيليك: الحكومة ليس دورها التشغيل ولن تكون مكانًا لامتصاص البطالة

وطنا اليوم:أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير ابو صعيليك، أنّ الحكومة ليس دورها التشغيل، وإنما تمكين القطاع الخاص من استيعاب أرقام البطالة.

وقال ابو صعيليك خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، إنّ القطاع العام ليس مكانًا لامتصاص البطالة وإنما لتقديم خدمة للمواطنين، وأن يكونًا ممكّنا للقطاع الخاص، حتى يقوم الاخير بواجباته بالتشغيل وتخفيض البطالة..

وأوضح أنّ أحد أبرز المعيقات الأساسية في العمل الحكومي، هي البيروقراطية وتأخر المعاملات.

وبين أنّ إحراز تقدم في المسارين السياسي والاقتصادي يتطلب إحداث تقدمٍ في الشأن الإداري، وقد طالب رئيس الوزراء بإجراء إسراع للتحديث الإداري لتقديم خدمة للمواطن بسهولة ويسر