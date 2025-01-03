عبيدات: الجامعة الاردنية تحقق وفرًا ماليًا بقيمة 6 ملايين دينار

وطنا اليوم:كشف رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، الجمعة، إن الجامعة حققت وفرًا ماليًا بقيمة 6 ملايين دينار وتم سداد قرابة 3 ملايين من المديونية.

وقال عبيدات في تصريحات صحفية الجمعة، إنّ المديونية المتبقية على الجامعة لا تزيد عن 3 ملايين دينار .

ولفت إلى أن الجامعات الأردنية تعاني بشكل عام من “الضغوط المالية”، مشيرا إلى أن هنالك ضرورة لتحديث بعض الأبنية في الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على رفد كادرها التدريسي بطاقات شبابية، موضحا أنه جرى تحديث أكثر من 70% من القاعات الصفية ومدرجات الجامعة.

وشدد على ضرورة إعادة النطر بالبرامج الدراسية وإدخال المساقات الدراسية المهمة.

وتطرق لضرورة إيجاد موارد مالية أخرى للجامعة من غير الرسوم الدراسية