مصر تمنع دخول السوريين من كافة دول العالم

وطنا اليوم:بعد منع دخول السوريين القادمين من بعض الدول، أصدرت مصر تعليمات جديدة. فقد حظرت دخول كافة السوريين القادمين من مختلف دول العالم

وفي السياق، كشفت مصادر أنه تم تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد.

“إقامات أوروبية وأميركية”

أتى ذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.

كما أوضحت المصادر حينها أن القرار تضمن وقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر.

كذلك شمل منع دخول سوريين متزوجين من مصريين دون موافقة أمنية.

وكانت مصر بدأت منذ الشهر الماضي، إثر سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر في تسهيل اعادة السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم. كما أكدت التزامها بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ودعم للسوريين حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.