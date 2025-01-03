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اوقفوا عصابات الحطب في أم الينابيع فورا يا معالي وزير الزراعه

منذ 11 ثانية
اوقفوا عصابات الحطب في أم الينابيع فورا يا معالي وزير الزراعه

وطنا اليوم:في جريمة بيئية جديدة تهدد واحدة من أجمل غابات الأردن، شهدت منطقة أم الينابيع القريبة من محمية غابات عجلون عمليات قطع جائر طالت عشرات الأشجار خلال الفترة الماضية. هذه التعديات الصارخة على الثروة الحرجية أثارت غضب المواطنين والمجاورين، الذين تساءلوا عن دور الجهات الرقابية في حماية هذه الغابات وعن مصير باقي الأشجار في المنطقة.
السكان المحليون أكدوا أن الرقع الحرجية في المنطقة تتعرض للتقلص بوتيرة متسارعة، مما يهدد البيئة والتوازن الطبيعي الذي تتميز به غابات عجلون.
وطالبوا بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية، مؤكدين أن هذه الغابات ليست فقط مصدر جمال طبيعي، بل تمثل إرثًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
من جانبه، ناشد المواطنون وزارة الزراعة والجهات المعنية ضرورة تكثيف الدوريات وإطلاق حملات توعية لحماية الغابات من أيدي مافيات الحطب التي تهدد مستقبلها.


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