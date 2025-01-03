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الملك يشارك في تشييع جثمان الأميرة ماجدة رعد

منذ 6 ثواني
الملك يشارك في تشييع جثمان الأميرة ماجدة رعد

وطنا اليوم:شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان المغفور لها بإذن الله، سمو الأميرة ماجدة رعد، زوجة سمو الأمير رعد بن زيد، إلى مثواها الأخير في الأضرحة الملكية.
كما شارك في التشييع سمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير رعد بن زيد، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، وسمو الأمير فراس بن رعد، وسمو الأمير فيصل بن رعد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والسادة الأشراف وعدد من كبار المسؤولين، بعد تأدية صلاة الجنازة في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص.
وبأمر من جلالة الملك، أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد الرسمي في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام على وفاة المغفور لها، بإذن الله، سمو الأميرة ماجدة رعد


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