بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الخرابشة: نجهز البنية التحتية لتزويد سوريا بجزء من احتياجات الكهرباء

منذ دقيقتان
الخرابشة: نجهز البنية التحتية لتزويد سوريا بجزء من احتياجات الكهرباء

وطنا اليوم:صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الجمعة، ان الأردن مستعد لتزويد الجانب السوري بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية، وأضاف الوزير الخرابشة، انه وبناء على طلب الجانب السوري يقوم الجانب الأردني حاليا بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الطاقة الكهربائية.
وأضاف الخرابشة، أن خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز لغاية الحدود الأردنية- السورية. وأن البدء بتزويد الشقيقة سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري لاستقبال الكهرباء التي سيتم تزويدهم بها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:33

حالة ماطرة إقليمية تؤثر على عِدّة دول عربية خلال الأيام القادمة

16:16

التعليم العالي تعلن عن جوائز التميز للباحثين والعلماء للعام 2025.. رابط

16:03

الشرع يلتقي وزيري خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق

15:33

وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران سجن صيدنايا في سوريا

15:27

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:23

العقبة تشهد انتعاشاً وحجوزات تتخطى 80% برأس السنة

15:09

السلطات السورية تمنع دخول اللبنانيين دون وثيقة إقامة

15:01

أركلوا جنرال اليأس بعيدا

14:33

تورط بعمليات قتل.. القبض على عزرائيل سجن صيدنايا

14:25

مانشستر سيتي يحدد قيمة عرضه لضم عمر مرموش

14:17

الترخيص تعتزم توفير الفحص الفني للمركبات في مراكز الخدمات الحكومية

14:08

رجل مخمور يرتكب مذبحة في قرية جنوب الجبل الأسود

وفيات
وفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)وفيات الخميس 2-1-2025وفيات الأربعاء 1-1-2025وفيات الثلاثاء 31-12-2024