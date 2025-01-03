الخرابشة: نجهز البنية التحتية لتزويد سوريا بجزء من احتياجات الكهرباء

وطنا اليوم:صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الجمعة، ان الأردن مستعد لتزويد الجانب السوري بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية، وأضاف الوزير الخرابشة، انه وبناء على طلب الجانب السوري يقوم الجانب الأردني حاليا بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الطاقة الكهربائية.

وأضاف الخرابشة، أن خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز لغاية الحدود الأردنية- السورية. وأن البدء بتزويد الشقيقة سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري لاستقبال الكهرباء التي سيتم تزويدهم بها.