حالة ماطرة إقليمية تؤثر على عِدّة دول عربية خلال الأيام القادمة

وطنا اليوم:تشير أحدث توقعات الخرائط الجوية في “طقس العرب”، أن منظومة من الضغط الجوي المنخفض ستؤثر على عدة دول عربية وبشكل تدريجي، أعتباراًُ من اليوم الجمعة وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

المنخفض الجوي يؤثر على تونس و ليبيا الجمعة والسبت

وقال المتنبئون الجويون، أن المنظومة الجوية ستبدأ بالتأثير على دولة تونس وليبيا اعتبارا من نهار اليوم الجمعة، حيث يتوقع أن يتشكل اضطراب جوي على تلك المناطق على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات عشوائية من الأمطار في أجزاء مختلفة من تونس خاصة المناطق الشرقية منها.

وفي نفس الوقت تتأثر دولة لبيبا بحالة من عدم الاستقرار الجوي نهار الجمعة، حيث يتوقع أن تهطل زخات محلية من الأمطار بمناطق متفرقة من ليبيا خاصة الغربية والشمالية الغربية منها.

يوم السبت تراجع تأثير المنخفض الجوي عن تونس استمرار تأثيره على ليبيا

وتشير التوقعات الجوية، أن المنخفض الجوي سيتحرك يوم السبت نحو الشرق مبتعداً عن الأراضي التونسية، ويستمر تأثيره على الأراضي الليبية على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي،حيث يتوقع أن تهطل أمطار تترافق بالرعد أحياناً في المناطق الشمالية الغربية من ليبيا وتشمل العاصمة طرابلس، بينما تهطل زخات محلية من الأمطار في باقي الأنحاء.

يوم الأحد المنخفض الجوي يصل الأراضي المصرية

وقال المختصون في طقس العرب”، أن مخرجات الخرائط الجوية تشير الى استمرار تحرك المنخفض الجوي نحو الشرق لتطال تأثيراته مع صباح وظهر يوم الأحد الجمهورية المصرية، حيث ستوقع أن تتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات رعدية من الأمطار في أجزاء من المناطق الشمالية والساحلية وتشمل أجزاء من مرسي مطروح والإسكندرية ومناطق الدلتا وشمال الوجه البحري، تكون الامطار غزيرة أحياناً مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد أحياناً.

وبحسب البيانات الجوية، يتوقع مع ساعات مساء يوم الأحد أن يتحرك المؤثر العلوي نحو شمال الجزيرة العربية، يؤدي ذلك إلى نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تزامناً مع تمدد منخفض البحر الأحمر، ويتوقع أن تهطل أمطار رعدية في أجزاء من شمال وشمال غرب السعودية وتشمل أجزاء من منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية المناطق غرب منطقة المدينة المنورة.

وقال المتنبئون الجويون، أن منطقة شمال الجزيرة العربية ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع مساء يوم الأحد ونهار يوم الاثنين استجابة لتمدد منخفض البحر الأحمر، ويتوقع هطول زخات محلية من الأمطار تشمل أجزاء من جنوب شرق الأردن وغرب العراق.

الأثنين والثلاثاء اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي على شمال الجزيرة العربية

ويتوقع مع يوم الإثنين والثلاثاء أن تشتد حالة عدم الاستقرار على شمال الجزيرة العربية، حيث يتوقع أن تتسع رقعة الأمطار الرعدية على السعودية لتشمل الأمطار أجزاء واسعة من غرب وشمال السعودية وصولا لشمال منطقة الرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية، تكون الأمطار مترافقة مع زخات غزيرة أحياناً وتساقط حبات البرد.

كما يتوقع أن تتمتدة فرص الأمطار الرعدية مع يوم الثلاثاء والأربعاء لتشمل أجزاء من دولة الكويت بمشيئة الله