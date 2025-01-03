التعليم العالي تعلن عن جوائز التميز للباحثين والعلماء للعام 2025.. رابط

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن جوائز التميز للباحثين والعلماء للعام 2025 مقدمة من اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجيا التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي(كومستيك)، والتي تُمنح كل عامين للاعتراف بالإنجازات المتميزة في مجال العلوم والتكنولوجيا داخل الدول الأعضاء، وتحمل الجوائز التي ستمنح للفائزين شهادة موقعة من رئيس جمهورية باكستان الإسلامية/ رئيس الكومستيك.

تمنح الجوائز في المجالات التالية:

 جوائز الكومستيك للمساهمة مدى الحياة في مجالات علم الأحياء والكيمياء (جائزة نقدية بقيمة 8000 دولار أمريكي لكل منهما).

 جوائز كومستيك للتميز في العلوم والتكنولوجيا:

– جائزة كومستيك للباحثين الشباب (أقل من 40 عامًا بحلول 31-3-2025). جائزة نقدية مقدارها (4000 ) دولار أمريكي.

– أفضل كتاب علمي (نشرته دار نشر دولية خلال عامي 2023-2024)، جائزة نقدية مقدارها (4000) دولار أمريكي.

– جائزة براءة الاختراع (سيتم النظر في براءات الاختراع المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية)، جائزة نقدية قدرها (4000) دولار أمريكي.

 أفضل ورقة بحثية في المجالات التالية:

– (علم الأحياء ، الكيمياء، الرياضيات، الفيزياء) جائزة نقدية بقيمة (2500) دولار أمريكي لكل منهما)

– جائزة كومستيك للتميز في التواصل العلمي، جائزة نقدية مقدراها (2500 ) دولار أمريكي.

موعد تقديم الطلبات

آخر موعد لتلقي الطلبات 31-3-2025

آلية التقديم:

يمكن تقديم الطلبات لهذه الجوائز والحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://comstech.org/comstech-awards-2025-announcement