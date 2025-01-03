العقبة تشهد انتعاشاً وحجوزات تتخطى 80% برأس السنة

وطنا اليوم:شهدت مدينة العقبة خلال عطلة رأس السنة الميلادية وتزامنا مع انطلاق مهرجان أمواج وكرنفال العقبة، حركة سياحية نشطة وتجاوزت الحجوزات الفندقية فيها نسبة 80%.

وبحسب أصحاب منشآت فندقية، فقد شهدت بعض الفنادق الشاطئية نسبة إشغال وصلت إلى 100%، فيما تراوحت النسبة ما بين 60 إلى 80% في الفنادق غير الشاطئية وكانت الحركة السياحية نشطة بفضل المجموعات السياحية من الجنسيات العربية التي وصلت إلى العقبة الأسبوع الماضي.

وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة والاقتصاد حمزة الحاج حسن، إن الحركة السياحية والتجارية في العقبة، شهدت نشاطا ملحوظا خلال نهاية العام 2024 وبداية عام 2025