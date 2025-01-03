بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العقبة تشهد انتعاشاً وحجوزات تتخطى 80% برأس السنة

منذ 50 ثانية
العقبة تشهد انتعاشاً وحجوزات تتخطى 80% برأس السنة

وطنا اليوم:شهدت مدينة العقبة خلال عطلة رأس السنة الميلادية وتزامنا مع انطلاق مهرجان أمواج وكرنفال العقبة، حركة سياحية نشطة وتجاوزت الحجوزات الفندقية فيها نسبة 80%.
وبحسب أصحاب منشآت فندقية، فقد شهدت بعض الفنادق الشاطئية نسبة إشغال وصلت إلى 100%، فيما تراوحت النسبة ما بين 60 إلى 80% في الفنادق غير الشاطئية وكانت الحركة السياحية نشطة بفضل المجموعات السياحية من الجنسيات العربية التي وصلت إلى العقبة الأسبوع الماضي.
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة والاقتصاد حمزة الحاج حسن، إن الحركة السياحية والتجارية في العقبة، شهدت نشاطا ملحوظا خلال نهاية العام 2024 وبداية عام 2025


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:09

السلطات السورية تمنع دخول اللبنانيين دون وثيقة إقامة

15:01

أركلوا جنرال اليأس بعيدا

14:33

تورط بعمليات قتل.. القبض على عزرائيل سجن صيدنايا

14:25

مانشستر سيتي يحدد قيمة عرضه لضم عمر مرموش

14:17

الترخيص تعتزم توفير الفحص الفني للمركبات في مراكز الخدمات الحكومية

14:08

رجل مخمور يرتكب مذبحة في قرية جنوب الجبل الأسود

13:55

إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح شمال عمان

13:51

الأردن يدين حادث إطلاق نار في جمهورية الجبل الأسود

13:48

مقتل ضابط بالأمن الفلسطيني في مخيم جنين

11:49

توتر في مطار بيروت بعد تفتيش استثنائي لطائرة إيرانية

11:34

نادي الأسير يحذر من خطر على مصير الطبيب أبو صفية

11:22

عندما يكون ولاءنا مدفوع الثمن

وفيات
وفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)وفيات الخميس 2-1-2025وفيات الأربعاء 1-1-2025وفيات الثلاثاء 31-12-2024