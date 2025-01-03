الترخيص تعتزم توفير الفحص الفني للمركبات في مراكز الخدمات الحكومية

وطنا اليوم:تعتزم إدارة ترخيص السواقين والمركبات البدء بتوفير خدمة الفحص الفني للمركبات في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.

“البداية ستكون من مأدبا”، هكذا قالت مصادر وأضافت أن إدارة الترخيص ستقوم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على توفير الخدمة في مركز الخدمات الحكومية الشامل في محافظة مأدبا عند افتتاحه رسميا قريبا.

وأشارت المصادر إلى أن التجربة ستعمم على جميع مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتساند مراكز الترخيص، و13 ترخيصا متنقلا، إضافة إلى إتاحة خدمة الترخيص المسائي.

وحتى الآن توفر مراكز الخدمات الحكومية 13 خدمة متعلقة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات وهي: طلب مشروحات رخصة مركبة، خدمة طلب مشروحات رخصة قيادة، خدمة إصدار بدل فاقد تصريح قيادة سنوي، خدمة إصدار بدل تالف تصريح قيادة سنوي، خدمة تقديم طلب فك رهن مركبة، خدمة تقديم طلب رهن مركبة، شراء الأرقام المميزة، خدمة طلب حالة المركبة التاريخية، إصدار رخصة قيادة بدل فاقد (فئة ثالثة)، إصدار رخصة قيادة بدل تالف (فئة ثالثة)، تجديد الاحتفاظ برقم، تجديد رخصة مركبة خصوصي معفية من الفحص الفني، تجديد رخصة مركبة خصوصي اجتازت الفحص الفني في أحد مراكز الترخيص المعتمدة.

يذكر، أنه تم إنشاء أول مركز خدمات حكومي في منطقة المقابلين، بالإضافة إلى افتتاح فروع أخرى في مطار الملكة علياء الدولي وإربد والطفيلة، كما تم الافتتاح التجريبي لمركز الخدمات في العقبة ومعان، ومادبا.

وبلغ إجمالي المعاملات الإلكترونية التي أنجزت خلال عام 2024، عبر مراكز الخدمات الحكومية الشاملة 882583 معاملة.

ويقدم مركز الخدمات الحكومي فرع المقابلين 125 خدمة حكومية ضمن 27 مؤسسة، كما يقدم فرع مطار الملكة علياء الدولي 50 خدمة حكومية ضمن 21 مؤسسة، بينما يقدم فرع إربد 115 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، وفرع الطفيلة 126 خدمة لـ26 مؤسسة.

كما يقدم فرع العقبة 110 خدمات حكومية ضمن 23 مؤسسة، بينما يوفر مركز الخدمات في معان 111خدمة لـ22 مؤسسة، وكذلك يقدم فرع مادبا 118 خدمة لـ 25 مؤسسة حكومية، ويتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل