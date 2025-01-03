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إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح شمال عمان

منذ 25 ثانية
إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح شمال عمان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الجمعة، إنّ قوة أمنيّة من إدارة البحث الجنائي داهمت الخميس، مطلوباً مصنفاً بالخطر وبحقه 3 طلبات أمنية بعد تحديد مكان وجوده في إحدى مناطق شمال عمان.
وأضاف السرطاوي أنّ الشخص المطلوب وعند محاولة إلقاء القبض عليه أبدى مقاومة شديدة وبادر بإطلاق النار باتجاه القوة، حيث تم التعامل معه لحين السيطرة عليه وضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم.
ونتج عن المداهمة إصابة أحد رجال الأمن العام وأُسعف للمستشفى وحالته العامة جيدة وما زال قيد العلاج، كما أُسعف المطلوب إثر إصابته وهو كذلك قيد العلاج


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