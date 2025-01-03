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مقتل ضابط بالأمن الفلسطيني في مخيم جنين

منذ دقيقة واحدة
مقتل ضابط بالأمن الفلسطيني في مخيم جنين

وطنا اليوم:أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، مقتل أحد ضباطها خلال العملية العسكرية التي تنفذها في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثلاثين على التوالي. وأكد الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني أنور رجب في تصريح صحافي “استشهاد الضابط الرائد رشيد شقو، مرتب جهاز المخابرات العامة، وهو من مدينة نابلس، في حادث عرضي بمخيم جنين”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك في ظل ظروف متوترة يشهدها مخيم جنين، إذ يتواصل الحصار المفروض على المخيم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لليوم الثلاثين على التوالي ضمن حملة “حماية وطن”، وسط اشتباكات مسلحة تجري على نحو متقطع بين مقاومين من “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.
وخلال الحملة الأمنية للسلطة على مخيم جنين قُتل 12 شخصاً بينهم ستة من أهالي المخيم أحدهم يزيد جعايصة من قادة كتيبة جنين، والخمسة الآخرون مدنيون بينهم الصحافية شذى الصباغ، فيما قتل ستة عناصر من الأمن الفلسطيني.
وتواصل الأجهزة الأمنية حصار مداخل مخيم جنين مع إغلاقها بالسواتر الترابية، وسط اشتباكات متقطعة مع المقاومين المسلحين، بالتوازي مع السيطرة على منازل في مناطق مختلفة من المخيم وتحويلها لثكنات عسكرية وطرد سكانها منها، ونشر قناصة عليها. وتصاعدت الامور بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الرابع عشر من الشهر الماضي، عن تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة من العملية العسكرية “حماية وطن”، بهدف استعادة السيطرة الأمنية في المنطقة.


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