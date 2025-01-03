اضراب موظفي الاحتلال يعيق سفر المقدسيين إلى الأردن

وطنا اليوم:أوضحت إدارة جسر اللنبي التابعة للاحتلال (الملك حسين) أن الإضراب لا يزال مستمراً، وعلى إثره، الحركة مغلقة أمام المسافرين إلى الأردن من حملة الهوية المقدسية.

وأكدت أن الجسر مغلق أمام المسافرين الى الأردن لحملة الهوية المقدسية، الجمعة.

وأكدت أن حركة “الجسر مغلقة أمام المسافرين من فلسطين إلى الأردن أمام حملة الهوية المقدسية فقط”.

كما نوهت أن الاضراب ما زال مستمرا الإضراب وحتى اشعار اخر.