الديوان الملكي ينعى الأميرة ماجدة رعد زوجة الأمير رعد بن زيد

وطنا اليوم:بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور لها، بإذن الله تعالى، صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد، زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد المعظم، حفظه الله، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الجمعة الواقع في 3 رجب 1446 هجرية، الموافق 3 كانون الثاني 2025 ميلادية.

وتزوجت سموها من صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد المعظم عام 1963، ولهما من الأبناء والكنائن أصحاب السمو الأمير زيد والأميرة سارة، والأمير مرعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، والأميرة دينا، والأمير فراس والأميرة دانا، والأمير فيصل والأميرة لارا، والأميرة فخر النساء بنت رعد، ولهما من الأحفاد شيرين، وراكان، ورعد، وصفاء، وجعفر، وهيا، وحلا، ورضوان، وحنان، وفيصل، ومريم، وعزيزة، وهاشم، ولانا، وحسين، وثريا.

هذا، وسيشيع جثمان الفقيدة بالأضرحة الملكية، بعد صلاة العصر اليوم الجمعة، الواقع في 3 رجب 1446 هجرية، الموافق 3 كانون الثاني 2025 ميلادية، في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص.

تقبل التعازي للرجال لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الجمعة في قاعة عمان الكبرى في مدينة الحسين للشباب/ المدينة الرياضية، من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة التاسعة مساء، وتقبل التعازي للنساء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا واعتبارا من يوم السبت.

ولدت الفقيدة، رحمها الله، في أربوغا بالسويد يوم الخامس من أيلول عام 1942، وتلقت تعليمها في مملكة السويد.

وانخرطت سموها، رحمها الله، على مدى حوالي خمسة عقود في العمل التطوعي والاجتماعي لتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين والأيتام، وساهمت بتأسيس مركز الحسين للأيتام.

وترأست سموها، رحمها الله، جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية، والتي أسست بهدف توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع بأكبر قدر من الاستقلالية والحرية والاعتماد على الذات، وتقديم البرامج التأهيلية لهم في مختلف مناطق المملكة، وإعداد الأطفال ذوي الإعاقة للاندماج بالمجتمع.

والديوان الملكي الهاشمي، إذ يضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جنانه، ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، والأسرة الهاشمية الكريمة صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، ويسأله تبارك وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

“إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ” صدق الله العظيم.

عمان في 3 رجب 1446 هجرية

الموافق 3 كانون الثاني 2025 ميلادية.