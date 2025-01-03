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وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في زيارة إلى دمشق

منذ ساعة واحدة
وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في زيارة إلى دمشق

وطنا اليوم:وصل وزير الخارجية الفرنسي، صباح الجمعة إلى دمشق، ومن المقرر أن تتبعه نظيرته الألمانية، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في أوّل زيارة مماثلة على هذا المستوى من دول غربية إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.
ومن المقرر أن يلتقي جان-نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك معا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وفق المصدر نفسه.
وأكدت بيربوك أنها تسعى لمساعدة سوريا على أن تصبح “دولة قادرة على القيام بوظائفها وتسيطر بالكامل على أراضيها”، وذلك في بيان صدر قبيل زيارتها إلى دمشق.
وقالت بيربوك التي ستنضم إلى نظيرها الفرنسي في سوريا، إنه رغم “الشكوك” حيال هيئة تحرير الشام التي تقود تحالفا من فصائل معارضة أطاحت بالأسد مطلع كانون الأول/ديسمبر، “علينا ألا نضيع فرصة دعم الشعب السوري في هذا المنعطف المهم”.


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