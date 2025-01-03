12 مصابا وحالات هلع بإسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

وطنا اليوم:أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 12 شخصا خلال الهروب للملاجئ و9 جراء الهلع بعد اختراق صاروخ يمني أجواء إسرائيل صباح اليوم الجمعة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 150 مدينة وبلدة في إسرائيل بعد رصد الصاروخ، من بينها تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن اخترق الأجواء الإسرائيلية وأنه جرى اعتراضه.

وأضاف أن شظايا الصاروخ سقطت في منطقة موديعين بقضاء القدس، وأن تحقيقا فتح لتحديث ملابسات ما جرى.

وكان زعيم جماعة أنصار الله “الحوثيين” اليمنية عبد الملك الحوثي قد أعلن في وقت سابق الخميس أن الجماعة نفذت هذا الأسبوع عمليات مساندة لقطاع غزة ضد أهداف إسرائيلية وأميركية، باستخدام 22 صاروخا وطائرة مسيّرة.

وأوضح الحوثي أن العمليات التي نفذها هذا الأسبوع استهدفت يافا ومطار بن غوريون وقاعدة نيفاتيم الجوية ومحطة كهرباء جنوب القدس بالقصف الصاروخي، مشيرا إلى أن عمليات أخرى استهدفت مناطق بالطائرات المسيرة.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه إبادة جماعية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في القطاع المحاصر، خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.