كوريا الجنوبية: البدء بإجراءات توقيف الرئيس المعزول يون في مقر إقامته

وطنا اليوم_وصلت سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية إلى مقر إقامة الرئيس المعزول يون سوك يول في العاصمة سيول لتنفيذ إجراءات التوقيف بحقه، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء، صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وكان الرئيس المعزول يون مطلوباً للاستجواب في عدد من التهم، بما في ذلك اتهامات بقيادة تمرد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام، بعد أن أعلن بشكل مفاجئ الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر 2024، وبمجرد احتجازه، يكون لدى المحققين 48 ساعة لاعتقاله رسمياً.

فيما تم تجريد يون من سلطاته الشهر الماضي بعد تصويت برلماني لعزله، والذي جاء بعد أن انقلب عليه بعض أعضاء حزبه الحاكم في أعقاب رفضه الاستقالة بسبب مرسومه القصير الأمد.

ووفقاً لمكتب التحقيقات فإن يون قد رفض الاستجابة لـ3 استدعاءات من قبل المحققين في الأسابيع الأخيرة.