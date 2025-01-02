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لبنان يتحرك لمنع شحنة “أموال” في طريقها إلى مطار بيروت… ما علاقة إيران؟

2 يناير 2025
لبنان يتحرك لمنع شحنة “أموال” في طريقها إلى مطار بيروت… ما علاقة إيران؟

وطنا اليوم_

أفادت مصادر أمنية لبنانية أن “اتصالات تجري بشكل مكثف مع السلطات الإيرانية” بشأن طائرة إيرانية تابعة لشركة ” Mahan Air” قيل أنها بصدد نقل أموال لحزب الله.

وأشار المصدر  إلى أن جهاز أمن المطار وبعد مراجعة القيادات الأمنية العليا سيمنع خروج شحنة هذه الطائرة بشكل صارم من حرم المطار، كما كشف أن اتصالات سياسية سريعة تجري مع الجانب الإيراني لإبلاغه بأن الطائرة لو هبطت وثبت نقلها للأموال بعد تفتيشها فإن الشحنة ستصادر لصالح الدولة اللبنانية باعتبارها أموالا مشبوهة.

كما تم إبلاغ الجانب الإيراني أنه في حالة الرفض المسبق لتفتيش الطائرة والشحنات التي تنقلها فإنه لن يتم السماح للطائرة بالهبوط.

 

ووفق المصدر فقد “تم تحديد أحد المدارج البعيدة عن حدود المطار لتهبط فيه الطائرة بحال وصلت فعلا إلى لبنان، وذلك لضمان تفتيشها وعدم الوصول إليها من أطراف على صلة بالضاحية الجنوبية لبيروت”.


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