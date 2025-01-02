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بتوجيهات ملكية.. العيسوي يكرم طالبات من مدرسة خولة بنت الأزور بالطفيلة

2 يناير 2025
بتوجيهات ملكية.. العيسوي يكرم طالبات من مدرسة خولة بنت الأزور بالطفيلة

وطنا اليوم_

 

عمان – بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، كرم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، إحدى عشرة طالبة من مدرسة خولة بنت الأزور في محافظة الطفيلة.

 

وخلال التكريم، الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي تحيات واعتزاز جلالة الملك بالطالبات. وتقديره لتميزهن.

 

وكان جلالة الملك التقى الطالبات المكرمات، على هامش زيارة جلالته إلى محافظة الطفيلة، برفقة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في السادس عشر من تشرين الأول الماضي.

 

وعبّرت الطالبات المكرمات عن شكرهن لجلالة الملك على هذا التكريم، الذي يُعد وسام شرف ودافعاً كبيراً لهن لتحقيق المزيد من التميز والإبداع.


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