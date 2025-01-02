تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة العاملة في البلديات بمهنة عامل وطن

وطنا اليوم:قررت وزارة الإدارة المحلية السماح بتجديد تصاريح العمل لمدة عام فقط للعمالة الوافدة التي تعمل في البلديات بمهنة عامل وطن والمنتهية نهاية العام الماضي، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم الخميس.

وأضاف العتوم أن قرار السماح للعمالة الوافدة بتجديد تصاريح العمل ينتهي مع نهاية العام الحالي، حيث سيتم الاستغناء عن العمالة الوافدة تدريجيا ليحل مكانها العمالة المحلية.

وأضاف العتوم أنه يوجد في بلدية جرش الكبرى قرابة 40 عامل وطن وافد.

وأوضح أن هذا القرار أتاح لرؤساء البلديات الاستغناء تدريجيا عن العمالة الوافدة واستبدالها بالعمالة المحلية.