إعلان القائمة الأولى لمعسكر النشامى في عمان

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، القائمة الأولى لمعسكر النشامى الذي يقام خلال الفترة من 5 حتى 9 كانون الثاني الجاري في عمان، تأهبا لمواصلة مشواره بمنافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة 22 لاعبا: نور بني عطية، أنطون عوض، إحسان حداد، حسام أبو ذهب، مهند خيرالله، علي حجبي، ليث أبو رحال، أحمد أيمن، أحمد عساف، ورد البري، محمد طه، بهاء الشملتي، حابس مبارك، محمد كحلان، خالد زكريا، ثائر أشرف، أحمد العواودة، أيهم هشام، أحمد أبو شعيرة، أحمد العرسان، بكر كلبونة، ورزق بني هاني.

ويستمر التجمع الحالي حتى 9 كانون الثاني، على أن يُستأنف يوم 12 منه بإعلان قائمة جديدة للنشامى، قبل أن يغادر المنتخب يوم 15 إلى قطر لاستكمال المعسكر هناك، حيث من المقرر مواجهة فريق أحد الأندية القطرية يوم 21، ثم نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي 24، على أن يلاقي منتخب أوزبكستان 27 من الشهر ذاته مع اختتام المعسكر.

بدوره، بين سلامي أن المرحلة الأولى للتجمع في عمان شهدت استدعاء لاعبين جدد، بهدف إتاحة الفرصة لهم لإثبات أنفسهم والوقوف على قدراتهم الفنية والبدنية، وفي الوقت ذاته منح لاعبي النشامى المحليين فترة راحة بين مرحلتي الذهاب والإياب لدوري المحترفين، قبل اكتمال صفوف المنتخب عند المغادرة إلى قطر.

وشدد سلامي على أهمية التجمع خلال هذه الفترة.. “يعتبر هذا التوقيت مثاليا جدا في ظل بُعد المنافسات الرسمية للنشامى، حيث نسعى رفقة الجهاز الفني لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين المحليين والمغتربين للانخراط بالمنتخب، واتساع رقعة المنافسة على المراكز، خاصة في ظل الإصابات التي ظهرت مؤخرا على مجموعة من اللاعبين”.

وأضاف: ضمت قائمة النشامى لاعبين برزوا خلال الفترة الماضية بالبطولات المحلية، إلى جانب محترفين بالخارج، بالإضافة إلى لاعبين من فئة تحت 23 عاما، التي تشكل رافدا رئيسيا للمنتخب، حيث نسعى لتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم عبر تواجدهم واحتكاكهم مع اللاعبين الأكثر خبرة.

وأكد سلامي على أن التجمع يمنح الجهاز الفني الفرصة المناسبة للتحضير الجيد للفترة المقبلة من كافة الجوانب، بعيدا عن ضغوطات المباريات الرسمية، إلى جانب تعزيز الانسجام بين جميع اللاعبين في ظل تواجد أسماء للمرة الأولى بقائمة النشامى، وخوض عدة لقاءات ودية تساهم بتقييم قدرات اللاعبين عن قرب، وخصوصا العناصر الجديدة والشابة.

وختم: نسعى لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من هذا التجمع، للوقوف على المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، وتقييمهم من خلال التدريبات والمباريات الودية، ومنحهم الفرصة لإظهار أنفسهم وقدراتهم، وتطوير إمكانياتهم لتوسيع دائرة الخيارات بالمنتخب الوطني.

يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بتصفيات الدور الحاسم لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر كوريا الجنوبية 14 والعراق ثانيا 11، ثم عُمان 6، الكويت 4، وفلسطين سادساً بـ 3 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.