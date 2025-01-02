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البرتغال تكرّم كريستيانو رونالدو بعملة معدنية تحمل صورته

2 يناير 2025
البرتغال تكرّم كريستيانو رونالدو بعملة معدنية تحمل صورته

وطنا اليوم:تستعد البرتغال لإطلاق تكريم غير مسبوق لأسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، من خلال إصدار عملة معدنية تذكارية تحمل صورته، تقديرًا لإنجازاته المميزة في عالم الرياضة.

تفاصيل العملة التذكارية
وفقًا لبنك البرتغال، تحمل العملة التذكارية قيمة اسمية تبلغ 7 يوروهات، في إشارة إلى الرقم الشهير الذي ارتبط برونالدو “CR7”. وسيتم بيعها بسعر 7.50 يوروهات.
وكشف موقع “سبورتون” أن العملة الجديدة ستصدر في نسخة محدودة مكونة من 25 ألف قطعة فقط. وستتضمن العملة صورة كريستيانو رونالدو بجانب اختصاره الرمزي “CR7″، على أن توزع حصريًا من خلال البنك المركزي البرتغالي.

قيمة متوقعة للجامعين
صرح دان باريت، خبير علم العملات في شركة “باسفيك برشيوس ميتالس”، أن العملة التذكارية قد تصبح هدفًا لهواة جمع العملات، مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع قيمتها إلى 144 ألف يورو بسبب ندرتها وشهرة رونالدو الكبيرة في بلده.
وعلى سبيل المثال، لفت إلى أن العملة المعدنية من فئة 2 يورو التي تحمل صورة الممثلة الأميركية غريس كيلي، والتي أُنتج منها 20 ألف نسخة فقط، تُباع حاليًا بأكثر من 3 آلاف يورو.

عملة قانونية ولكن نادرة
رغم أنها ستكون صالحة للاستخدام القانوني داخل منطقة اليورو، فإن عملة رونالدو الجديدة من المتوقع أن تكون محط اهتمام هواة جمع العملات بالدرجة الأولى، نظرًا لندرتها وتصميمها الفريد.

تكريم إضافي لـ “صاروخ ماديرا”
هذا التكريم يأتي لينضم إلى سلسلة من التكريمات التي حظي بها كريستيانو رونالدو في بلاده، بما في ذلك متحف خاص يحمل اسمه في مسقط رأسه، مدينة ماديرا.
عملة رونالدو الجديدة ليست مجرد عملة معدنية، بل هي رمز لتاريخ أسطوري وإنجازات استثنائية لنجم كرة القدم البرتغالي


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