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التهتموني تلتقي مشغلي وسائط النقل في مادبا

2 يناير 2025
التهتموني تلتقي مشغلي وسائط النقل في مادبا

وطنا اليوم:التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الخميس، مشغلي خطوط نقل ركاب ومكاتب تاكسي في محافظة مادبا واستمعت الى مطالبهم.
وحضر اللقاء مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء شبيلات، وأعضاء مجلس النواب، عبدالهادي البريزات، وعيسى كرادشة، ونجمة الهواوشة.
وأكدت المهندسة التهتموني حرص وزارة النقل على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، من مشغلين ومواطنين، مع ضمان تقديم خدمات نقل مثلى تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين جودة الخدمة.
واستعرض المشغلون خلال الاجتماع مجموعة من التحديات والمشاكل التي تواجههم في عملهم اليومي، مقدمين عدة مقترحات وحلول لتحسين أوضاعهم.
بدوره، قدم شبيلات مجموعة من الحلول العملية للتعامل مع قضايا القطاع، مشددا على أهمية التزام المشغلين بالعمل وفق أعلى المستويات والقانون، مع مراعاة تحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمة الأمثل للمواطنين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الوزارة وشركائها في قطاع النقل، لضمان تطوير القطاع وتحقيق العدالة والرضا لجميع الأطراف.


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