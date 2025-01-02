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وزير الداخلية: الأردن طرح على سوريا أكثر من مجال للمساعدة بإعادة الإعمار

2 يناير 2025
وزير الداخلية: الأردن طرح على سوريا أكثر من مجال للمساعدة بإعادة الإعمار

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الأردن جاهز لتقديم المساعدة في إعادة إعمار سوريا، وهذا يعتمد على السوريين ومدى حاجتهم للمساعدة وما هو مطلوب من الأردن.
وتحدث لبرنامج الأردن في أسبوع عبر الإذاعة الأردنية، اليوم الخميس، عن أن الأردن طرح على السوريين أكثر من مجال يمكن له أن يقدم المساعدة فيه بإعادة الإعمار، وخاصة تزويدهم بالكهرباء، مشيرا إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم كل العون للسوريين.

اللاجئون
وأكد أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا تزال طوعية، مبينا أنهم يستطيعون المغادرة ومعهم كل ما يمتلكونه.
وأعلن عن 4600 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ تاريخ 8 كانون الأول الماضي، متوقعا ازدياد حركة عودتهم مع تحسن الأوضاع في سوريا.
ونوه بتراجع كبير في دعم المجتمع الدولي للأردن فيما يتعلق باللاجئين، حيث وصل إلى مستويات ضعيفة، مطالبا بزيادة هذا الدعم خاصة وأن اللاجئين لا يزالون على الأرض الأردنية وخاصة مع دخول فصل الشتاء.

تهريب المخدرات
وبين أن تحدي تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن لا يزال قائما، ليس فقط على الحدود السورية وإنما أيضا على الحدود مع الضفة الغربية والعراق.
وأكد أن المشكلة الرئيسية في تهريب المخدرات كانت على الحدود الشمالية مع سوريا، معتقدا أنه سيقل مع تحسن الوضع الأمني في سوريا وفرض سيطرتها على حدودها بشكل أكبر.

معبر جابر
ولفت النظر إلى معبر جابر الحدودي مع سوريا والذي يشهد حركة تجارة من الأردن إلى وسوريا وبالعكس، وترانزيت من دول الخليج العربي إلى سوريا وبالعكس.
وقال إن لدى الحكومة خطة لإعادة بناء معبر جابر من جديد، وخصص لهذه الغاية 600 ألف دينار لمعبري جابر والكرامة مع الضفة الغربية.
وأشار إلى أن المكتب الهندسي يعمل على تصميم معبر جابر، وتعمل الحكومة حاليا على إنشاء مبنى القادمين لفصلهم عن المغادرين وسيكون جاهزا خلال شهر، إضافة إلى إنشاء ساحة جديدة للشحن، كما تم تعزيزه بالكوادر.
وقال إنه تم السماح لفئات من الأردنيين بالدخول إلى سوريا، من مستثمرين وصحفيين وموظفي بنوك وطلاب جامعات في سوريا، إضافة إلى بعض الحالات الإنسانية.


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