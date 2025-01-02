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التربية تعفي رئيس قاعة ومساعده ومراقبين على التوجيهي

2 يناير 2025
التربية تعفي رئيس قاعة ومساعده ومراقبين على التوجيهي

وطنا اليوم:قررت وزارة التربية والتعليم، الخميس، إعفاء رئيس قاعة ومساعده ومراقبين اثنين بسبب تواطؤهم في تنفيذ التعليمات الناظمة للامتحان الثانوية العامة.
وقال رئيس لجنة الامتحان العام الأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، إنّ الوزارة قررت تشكيل لجنة تحقيق مع رئيس قاعة ومساعده ومراقبين اثنين للوقوف على حيثيات القضية كافة لاتخاذ العقوبة المناسبة.


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