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تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر

2 يناير 2025
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر

وطنا اليوم:شهدت العاصمة عمان، اليوم الخميس، توقيع عقد تجديد تبادل الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.
ووقع عقد تجديد تبادل الطاقة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق، والذي يأتي استكمالًا لجهود التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، ويغطي الفترة ابتداء من الأول من كانون الثاني وحتى 31 كانون الأول من العام 2025.
وأكد الخرابشة في كلمة له خلال حفل التوقيع، على أهمية الاتفاقية في تعزيز الاعتمادية الكهربائية وتطوير البنية التحتية للطاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يمثل نموذجًا يُحتذى به في مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية والممتد لمدة 25 عاماً.
وتم التأكيد على أن العقد يعكس الالتزام المتبادل بتطوير أنظمة الطاقة، ودعم التكامل الكهربائي في المنطقة وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية ودعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
واختُتم حفل التوقيع بالتأكيد على استمرار التنسيق والعمل المشترك لتطوير مشاريع الربط الكهربائي وأهمها زيادة قدرة خط الربط الكهربائي بين البلدين والذي تم المباشرة بدراسات الجدوى الخاصة به، مما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في البلدين والمنطقة.
يذكر أن الأردن ومصر يتبادلان الطاقة الكهربائية منذ عام 1999، حيث ترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة الكهربائية المصرية بكيبل بحري جهد 400 كيلو فولط، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كم وباستطاعة 500 ميغاواط، ضمن مجموعة الربط الكهربائي الثماني، والذي يضم كل من (الأردن، مصر، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، ليبيا بالإضافة الى تركيا).


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