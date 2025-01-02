سرايا القدس تمنع محتجزا إسرائيليا من الانتحار

وطنا اليوم:أعلن الناطق باسم سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، أنه قبل ثلاثة أيام تعاملت إحدى الفرق الطبية التابعة للحركة مع محاولة انتحار أحد الأسرى لدى إحدى مجموعات التأمين في سرايا القدس.

وأضاف، أن الفريق الطبي نجح في إنقاذ حياة المحتجز بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية، مشيرا إلى أن ذلك بعد أن وضعت حكومة نتنياهو شروط جديدة أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه.

وأشار إلى أن المحتجز الذي حاول الانتحار كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى التي ينطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع الاحتلال.

وأكد أنه نتيجة لهذه الحادثة أعطت سرايا القدس قراراً بتشديد إجراءات الحراسة والسلامة للمحتجزين.