رئيس جامعة البترا: توظيف الذكاء الاصطناعي كمساند للعملية التعليمية يساهم في تحسين المخرجات لكن تحديات الحرية الشخصية والتحيّز تتطلب معالجة

وطنا اليوم_أكد رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أن الذكاء الاصطناعي يمثل أفقًا واعدًا في تطوير العملية التعليمية، منبهًا في الوقت نفسه على أهمية التعامل مع التحديات المرتبطة باستخدامه لضمان تحقيق أقصى استفادة منه. وأشار الدكتور عبد الرحيم إلى أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي يتطلب وضع سياسات تعليمية تأخذ في الاعتبار القضايا الأخلاقية والإنسانية، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون داعمًا لأعضاء الهيئة التدريسية وليس بديلًا عنهم.

وقدم الدكتور عبد الرحيم ورقة بحثية بعنوان: “دراسة استطلاعية حول قضايا الذكاء الاصطناعي في جامعة البترا” ضمن فعاليات المؤتمر العلمي المحكّم: “الذكاء الاصطناعي في التعليم: آفاق وتحديات”، الذي نظمته مجموعة طلال أبو غزالة في عمان، بحضور عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب.

استندت الورقة إلى دراسة استطلاعية شملت 191 عضو هيئة تدريس من تسع كليات في جامعة البترا، تناولت قضايا مختلفة مثل دور الذكاء الاصطناعي كأداة تعليمية، وتأثيره في التفاعل العاطفي للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، والقضايا الأخلاقية مثل التحيّز البرمجي.

أظهرت الدراسة أن 57.6% من المشاركين يفضلون استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة لتصحيح الامتحانات، بدلًا من الاعتماد عليه كمدرس بدوام كامل. وأشار 68.6% إلى قلقهم من التحيّز في برمجة الذكاء الاصطناعي لصالح طرف معين، وهو ما قد يؤثر في العدالة والشفافية في العملية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، رأى 39.8% من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في التفاعل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة تبني مؤسسات التعليم العالي لإستراتيجيات متكاملة تدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، مع وضع قيود وضوابط واضحة لتجنب الآثار السلبية التي قد تترتب على استخدامه. وبيّن 80.6% من المشاركين أهمية وضع حدود لضمان أن تكون التطبيقات التقنية آمنة ومنصفة، وأشارت الورقة إلى أهمية التعاون بين الجامعات وشركات التقنية لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تراعي الأبعاد الأخلاقية وتقلل من أخطار التحيّز.

وفي ختام المؤتمر، تسلّم الدكتور عبد الرحيم شهادة تقديرية من مجموعة طلال أبو غزالة تقديرًا لجهوده البحثية ومساهماته القيمة في تسليط الضوء على التحديات والآفاق المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم. وأكد المؤتمر أهمية بناء بنية تحتية تقنية قوية في الجامعات لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تسهم في تحسين مخرجات التعليم وتعزيز العملية التعليمية بطريقة أكثر كفاية وإنصافًا.