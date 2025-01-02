باسل النيرب

مقدمة

يستضيف الأردن لاجئين من 49 دولة، وتشكّل نسبتهم 1.4% من إجمالي سكان الأردن، وفق تقرير الاتجاهات العالمية 2023 الصادر عن المفوضية[1]. وتبرز بين الحين والآخر ممارسات وتصرفات عنصريّة فرديّة في الشبكات الاجتماعيّة؛ كالتنمّر والإساءة، وهي مظاهر لم تقتصر على جنسيّة لاجئ دون آخر، وإنّما طالت جميع اللاجئين من الفلسطينيين والسوريين والوافدين المصريين، حتى وصل الأمر إلى حد الاعتداء عليهم.

اعتمد الخطاب في الشبكات الاجتماعيّة على إعادة تركيب المفردات المستخدمة في المجتمع الأردني لتشكل بنية فكرية جديدة، ومن ثم إعادة تشكيل مفاهيم جديدة للهويّات المحليّة الخاصة، وتمثلت أهم هذه الأدوار في إثارة الرأي العام أو إعادة توجيهه، أو في تشتيت الرأي العام، أو في التشويه السياسيّ الإلكتروني، الأمر المرتبط بالتحريض على الآخر والتعبئة ضدهم، وفي المقابل العمل على تضخيم الأنا لدى الطرف المقابل الذي ينشط في التحريض على الفئات الأخرى لتعزيز مفهوم المواطنة والأحقية في المناصب والأموال والامتيازات التي يعتقدون آنها منحت لغيرهم وحرموا منها.

تنطلق الدراسة من أهميّة دور وتأثير شبكات التواصل الاجتماعيّ التي أضحت متغيرًا مهمًّا في تشكيل الآراء في ظل المتغيرات المعرفيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة التي يشهدها العالم، ومقاربتها لظاهرة الشعبويّة التي تؤدي إلى نشر العنصريّة والكراهية في البيئات الرقمية، وكيف وظَّف الشعبويون شبكات التواصل الاجتماعي لبث أفكارهم، وتأثير الشبكات الاجتماعية في تنامي الخطاب العنصري والكراهية من خلال دراسة فترة زمنية محددة ووفق مجموعة من الكلمات المفتاحية التي وُلِّدت بواسطة الذكاء الاصطناعي لدراسة الحالة.

ووفقًا لذلك، تأتي هذه الدراسة كدراسة حالة لمنصة إكس تحديدًا، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024.

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى مقاربة الأسئلة التالية:

ما هي إجمالي الجهات التي تناولت تمظهرات العنصريّة والكراهية في البيئة الرقميّة الأردنيّة؟

ما هي طبيعة المحتوى المعزِّز للعنصريّة الرقميّة ونشر الكراهية ضمن البيئة الرقميّة الأردنيّة؟

ما هي أبرز الآراء والمطالب التي يسعى خلفها (الأفراد و/أو الجهات) عند نشر المحتوى العنصريّ والكراهية في البيئة الرقميّة؟ ما هو موقف الأنظمة والتشريعات من المحتوى المعزِّز للكراهية والعنصريّة في المجال الرقميّ الأردنيّ؟

منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات

تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفيّة التي تُعنَى بدراسة واقع الأحداث والظواهر والآراء، وتحليلها وتفسيرها بهدف الوصول إلى استنتاجات مفيدة؛ إما لتصحيح الظاهرة، أو تحديثها، أو استكمالها، أو تطويرها، عبر التشخيص الذي يسعى إلى لدراسة كافة المتغيرات ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتحديد العلاقات الكامنة وراء الحقائق التي جرى جمعها. واعتمد الباحث أيضًا على الملاحظة لجمع البيانات والمعلومات في هذه الدراسة، وغطت الدراسة منصة إكس خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، باستخدام أداة Meltwater من خلال بناء سلسلة من الكلمات المفتاحية ذات العلاقة المباشرة. وقد جرى استبعاد إعادة النشر من خلال التحليل الإحصائيّ كما تم استُبعِدت الموضوعات غير ذات العلاقة بمنهج الدراسة، واستبعاد الإعلانات وكل ما لا يمتّ لموضوع الدراسة بصلة.

المدخل النظري

تحتضن منصات التواصل الاجتماعي أفكارًا وأيديولوجيّات متعددة، ومن أهم ما تتبناه تلك المنصات الأفكار السياسية وما يدور حولها، والتي تعمل في سبيل نشرها ضمن مجموعة من الاستراتيجيات، ومنها[2]:

استراتيجية الإعلام: تُقدَّم المعلومات إلى الجماهير الأساسيّة، وهم أعضاء الشبكة والمتعاطفون معها بهدف دعم اتجاهاتهم ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم.

استراتيجية الإقناع: تُستخدَم لبناء ودعم العلاقات الاستراتيجية مع الجماهير الأساسية المنتمية إلى الشبكة الاجتماعيّة، وإحداث تغيير مقصود في معارف واتجاهات وسلوكيات جمهور معين.

استراتيجية بناء الإجماع: تُستخدَم في الغالب لبناء علاقات استراتيجية مع البيئة الخارجيّة، عندما يظهر تعارض بين أهداف الجهات المسوقة وبين مصالح واتجاهات الجماهير، وإلى إيجاد أرضية مشتركة تحقّق الحد الأدنى من التفاهم بين الجهات المُسوّقة والجمهور المستهدف. استراتيجية الحوار: يفتح المسوّق السياسي وسائله الاتصالية ليعبِّر إلى جماهيره عن آرائه وتوجهاته ومقترحاته.

وتستخدم الشبكات الاجتماعيّة مجموعة من التكتيكات لتحقيق أهداف محددة عبر تسويقها للأفكار، ومن بين هذه التكتيكات[3]:

التمكين: وتتضمن قيام المنصة الاجتماعيّة بتمييز نفسها عن غيرها من خلال تحقيق التواصل والترابط بين أعضائها وتحديد اهتمامات الشبكة بطريقة متكاملة بينها، وتوافقها مع اهتمامات المستخدمين من جانب آخر.

الهجوم الجانبي: ويعني استهداف مجموعات من المستخدمين كانت مستبعدَة أو متجاهَلة قبل ذلك.

الهجوم الشامل: ويعني توجيه الجهود الاتصاليّة إلى كل المستخدمين لجذب أكبر عدد منهم. الهجوم الجزئيّ: ويعني توجيه الجهود الاتصاليّة إلى قطاعات ومُستخدمين معينين. الهجوم المباشر: ويعني توجيه انتقاد مباشر للمنافسين. الهجوم المضاد: ويأتي ضمن مرحلة ردّ الفعل، ويُركَّز فيه على الأعضاء الموالين والمؤيدين للشبكات المنافسة. الدبلوماسية: وهي بمثابة تكتيك دفاعيّ تقوم من خلاله الشبكة بالتعاون مع غيرها، والتي تتباين معها في المبادئ في شن حملات مشتركة.

الهجوم الوقائي: وهو بمثابة تكتيك دفاعيّ، ويبدأ بالهجوم على المنافسين قبل التعرض للهجوم من قبلهم، مثل استخدام الإعلان الهجوميّ لكشف عيوب ونواقص المعارضين.

الانسحاب التكتيكيّ: ويعني التخلي عن المؤيدين المترددين والتركيز على الموالين الأساسيين للشبكة واسترضاءهم، وإعادة طمأنتهم على سياسة الشبكة ومواقفها. التركيز على الحاجة إلى التغيير: حيث تؤكد الشبكة وتدعو إلى التغيير في الأوضاع القائمة.

وفي ظلّ هذا الفهم لشبكات التواصل الاجتماعيّ، يمكن توضيح المقصود بالعنصريّة والكراهية التي تستند في خطابها على الشعبويّة، والتي تقوم بدورها في تآكل المفاهيم والقيم الإعلامية؛ مثل المصداقيّة والموثوقيّة ومصدر الخبر. لقد أدت الشعبوية مع غيرها من المعطيات إلى تداول الشائعات، وإلى نشر التحريض والكراهية والعنف والتنمر ونظريات المؤامرة وغيرها من المظاهر السلبية التي تعجّ بها البيئة الرقمية في الإعلام.

العنصريّة والكراهية كمظهر من مظاهر الشعبويّة

أشار موقع البروميتر العربي أن تتفشى العنصريّة بطرق مختلفة، وتنال من ضحاياها بسبب اللون أو العرق أو النسب العائليّ أو الاختيار المهني من دون علم من يمارسها أنه «عنصري»[4]. وفي العام 1965، اعتمد المجتمع الدوليّ الاتفاق الدوليّ للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ، وبموجبه تلتزم الدول الموقعة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ. أمّا تعريف التمييز العنصريّ وفقًا للقانون الدوليّ، فهو: «أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القوميّ أو الإثنيّ، ويستهدف تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسيّ أو الاقتصاديّ أو الاجتماعيّ أو الثقافيّ أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة»[5]. وعلى الرّغم من تصديق غالبية دول العالم على الاتفاقية؛ إلا أن الهوة بين التوقيع والالتزام شاسعة.

وحسب دراسة استقصائيّة أجراها «الباروميتر العربيّ للأبحاث»[6] عن العنصريّة في عدد من الدول العربية عام 2022، فقد بلغت نسبة المعلنين بوجود مشكلة التمييز العنصريّ في الأردن 63%، حيث لا تخلو شبكات التواصل الاجتماعيّ من التحريض المتواصل ضد الآخر، وتحديدًا بين المكونات الشرق-أردنية والأردنيين من أصول فلسطينيّة. وعلى سبيل المثال نشر الباحث ناصر الرحامنة دراسة بعنوان «خطاب الكراهية في شبكة الفيسبوك»، تناول مفهوم أشكال الكراهية المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ، جاء تشويه الحقائق وتكذيبها في المرتبة الأعلى، وعدم القبول باختلاف مع الآخرين المختلفين عني[7].

وفق هذا السياق، لا بدّ من التنويه على أن الدستور الأردنيّ كرَّس مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين، ونص على أن «الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين».

كما تنصّ المادة 14 من الدستور على أن «الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعيّة في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب». ونصّ قانون الإعلام المرئي والمسموع على التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أو بثّ كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفيّة والعرقيّة، أو ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على التفرقة العنصريّة أو الدينيّة.

ظلّت ظاهرة العنصرية والكراهية في الأردن محصورة في الهتافات الهوياتيّة، وقد اصطبغ سلوك الأردنيين منذ عام 2016 على وسائل التواصل الاجتماعيّ بصبغة واضحة من خطـاب الكراهية وتعبيراته الإقصائية التي تؤسس للاستقطاب والانقسام الاجتماعيّ[8]، حيث يشكل خطاب الكراهية البيئة الخصبة لتفشي العنصريّة.

على مقاعد الدراسة الأمر يبدو تمامًا مثل الشارع ومدرجات كرة القدم، حيث كتبت الصحفية نور عز الدين[9] مقالًا بعنوان «تجربة شخصيّة: فلسطينيو الأردن.. أزمة جيل بهوية ثالثة»، حيث أشارت إلى أن أحد أساتذة كلية الصحافة والإعلام -حيث درست-: “وزعنا وفقًا لأسماء العائلات، حسب الأصول الأردنية أو الفلسطينية، إذ كان يسأل كلًّا منّا: «ما اسم عائلتك؟، أنت فلان من مدينة أو قرية كذا، أما نحن ذوو الأصول الفلسطينية فكانت أماكننا مختلفة». وتضيف: «أعرف بعض الطلبة تتشابه أسماء عائلاتهم مع أسماء عائلات أردنية، ومنعًا للحرج، وتعزيزًا لعلاقتهم بالأساتذة الجامعيين، كانوا يقولون: ‘أنا من عيلة كذا، بس مش الفلسطينية، الأردنية، من قرية كذا‘».

عندما يرحل اللاجئ إلى مكان آخر غير وطنه فإنه يأخذ معه موروثه الثقافي ومخزونة اللغوي، وبفعل هذا التنقل تشكلت بعض الأمثلة التي ارتبطت بهذا اللجوء، منها ما يقال للفخر، ومنها ما يُقال على سبيل الاستهزاء أو السخرية التي يمكن تمريرها أو استخدامها عقب نقاش حاد وعميق.

وفق ذلك يمكن حصر خطاب الكراهية في ثلاثة مفاصل أساسية، وهي:

التحريض على العنف.

الإساءة إلى ل لآخر.

التمييز العنصريّ على أساس الهوية، والإثنية، والعرق، والدين.

وضمن مستويات خطاب الكراهية، يمكن تقسيم الخطاب إلى المستوى الوطنيّ الذي يمس أشخاص أو مجموعات معينة ثم يكبر؛ والمستوى الإقليميّ، حيث تُرسَّخ من خلاله الميول الطائفيّة.

ومن العلامات الواضحة على انتشار خطاب الكراهية ذكر بعض التوصيفات السلبيّة، وهي من الإشارات المبكرة التي يمكن قياسها مثل عبارات سرقة، واحتيال، وعنف، وتحريض، وخاصة في الدعوة إلى الكراهية القوميّة أو العنصريّة. كذلك ينطبق الأمر التجريد من الإنسانية لخلق صورة سلبية للجماعات الأخرى مثل المهاجرين أو اللاجئين.

تتشكل مكونات خطاب الكراهية، وفق التصنيف التالي[10]:

المواقف المتحيزة، متمثلةً في: الصور النمطية، والخوف من الاختلافات، واللغة غير الشاملة، وتبرير التحيزات بالبحث عن الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وقبول المعلومات السلبية أو المُضللة، وحجب المعلومات.

الأفعال المتحيزة متمثلةً في: التنمر، والسخرية، والافتراءات، والتجنب الاجتماعيّ، والتجريد من الإنسانية، ونكات الاستخفاف والتحيز.



التمييز متمثلًا في: التمييز بمختلف أشكله الاقتصادية، والسياسية، والأحقية في التعليم، والعمل. العنف بدافع التحيز متمثلًا في: القتل، الاغتصاب، الاعتداء، الإرهاب، التخريب، التدنيس، التهديدات. الإبادة الجماعية متمثلة في: القيام بفعل أو النية للقيام بفعل إبادة شعب بأكمله بشكل منهجي ومتعمد.

بيئة العنصرية والكراهية في البيئة الرقميّة

يركز الخطاب الشعبوي ببعده السياسي على مركزية الشعب في الممارسة السياسية، حيث يسمح الخطاب الشعبوي في توظيف مشاعر الغضب عند عموم الجمهور في مختلف الأوقات وتحديداً خلال الأزمات، ولهذا يجد هذا الخطاب القبول حيث يسعى إلى جمع الجمهور بشكل عاطفي بعيدًا عن الأفكار، يميل إلى إثارة المشاعر ليتماشى مع المزاج السائد، حتى يبدوا الخطاب الشعبوي هو الخطاب السائد وهو في الحقيقة لا يعالج القضايا والمشاكل الواقعية.

كما تمكن مشكلة الخطاب الشعبوي أنه خطاب قائم على العنصرية يبحث بشكل مستمر عن أعداء جدد بشكل دائم لتوجيه الغضب ضدهم سواء كانوا “مؤسسات أو أفراد” ومن ثم بث الكراهية وشَيْطَنَتهم.

ولهذا من الصيغ المستخدمة ضمن الخطاب الشعبوي اعتماد صيغة الشعب أو الأمة الأصيلة مقابل ما يَعُدُّه دخيلًا. ومما تبين من خلال نتائج الدراسة للجهات التي تناولت مظاهر العنصرية في المجتمع الأردني؛ كانت هذه أبرز نتائج.

الجهات التي تناولت مظاهر العنصريّة

من خلال الرصد، بلغ إجمالي المنشورات 24,5333، والحسابات المشاركة 188,885، فيما بلغ إجمالي المشاهدات 86,233,726، والوصول المقدر 344,664,764. وضمن تحليل طريقة التفاعل كان إعادة النشر الأعلى وبلغ 62%، وتلاها الردود 24%، فيما تساوت الاقتباسات مع المنشورات وبلغت 7% لكل منهما.

تم الحصول على عينة من خلال الأعلى في التفاعل والوصول، وكانت أعلى الحسابات المشاركة وفق التالي:

أعلى الحسابات المشاركة

# المنشور التفاعلات[11] 1 https://twitter.com/AlArabiya/statuses/1774119606249984139 16,842,771 2 https://twitter.com/AlHadath/statuses/1774119874589012022 12,273,904 3 https://twitter.com/faigalsheakh/statuses/1774813121485435298 2,466,125 4 https://twitter.com/AlMayadeenNews/statuses/1794858434384601102 2,126,143 5 https://twitter.com/alrougui/statuses/1774780390705696904 1,955,248 6 https://twitter.com/RHCJO/statuses/1777398667873304639 1,688,805 7 https://twitter.com/RHCJO/statuses/1794812922373218726 1,639,081 8 https://twitter.com/RHCJO/statuses/1777359777875554635 1,631,390 9 https://twitter.com/RHCJO/statuses/1777390275922424027 1,625,051 10 https://twitter.com/RHCJO/statuses/1782030050872725830 1,606,885 11 https://twitter.com/RHCJO/statuses/1777364504793272802 1,604,040 12 https://twitter.com/s_hm2030/statuses/1774122194865451280 1,596,107 13 https://twitter.com/RHCJO/statuses/1777364514339471697 1,590,354 14 https://twitter.com/TurkiShalhoub/statuses/1775277024179040334 1,573,321 15 https://twitter.com/s_hm2030/statuses/1774566286087070008 1,562,895 16 https://twitter.com/TurkiShalhoub/statuses/1776188555603186068 1,554,949 17 https://twitter.com/EHSANFAKEEH/statuses/1783949810011152498 1,456,678 18 https://twitter.com/Quraish911/statuses/1755051762963059000 1439867 19 https://twitter.com/adham922/statuses/1774390768263659952 1379463 20 https://twitter.com/Abdo_Fayed89/statuses/1769752518882459717 1,315,867 21 https://twitter.com/adham922/statuses/1772684593008877821 1,255,264 22 https://twitter.com/adham922/statuses/1776093756770414969 1218219 23 https://twitter.com/AlMamlakaTV/statuses/1777408852255822198 1199010 24 https://twitter.com/khalilalbalush1/statuses/1753419762816725137 1190713 25 https://x.com/mshinqiti/status/1775275641887482252 1,031,931

طبيعة المحتوى المعزز للعنصرية الرقمية

من خلال تحليل طبيعة المحتوى المعزز للعنصرية؛ فقد لوحظ تداول مجموعة من الكلمات ضمن سياقات سلبية وأخرى إيجابية، وبلغت الكلمات السلبية التي رُصِدَت ضمن سياق التحليل الموضوعي 60,195 كلمة، فيما بلغت الكلمات الإيجابية 20,581 كلمة ضمن سياقها. وكانت وفق التالي:

أهم الكلمات السلبية والإيجابية المتضمنة

# الكلمة السلبية النسبة الكلمة الإيجابية النسبة 1 الأردن 20% الأردن 15% 2 إسرائيل 8% إسرائيل 1% 3 الضفة 5% الضفة 1% 4 حماس 4% حماس 1% 5 عبدالله 4% عبدالله 3% 6 فلسطين 4% فلسطين 1% 7 غور الأردن بالضفة 4% القومي الأردني 10% 8 غزة 3% غزة 1% 9 النشامى 1% التحية لشعوب 9% 10 الحسين 1% الحسين 8%

ارتبطت الكلمات الواردة في الجدول بمجموعة من الوسوم النشطة، وكانت وفق التالي:

#الأردن: وبلغ عدد المنشورات فيه 120,411 منشورًا، ويشكل 37% من المحتوى، 44% إيجابي مقابل 56% سلبي.

#الأردن_خط_أحمر: وبلغ عدد المنشورات فيه 76,198 منشورًا، ويشكل 24% من المحتوى، 77% إيجابي مقابل 23% سلبي.

#النشامى: وبلغ عدد المنشورات فيه 20,140 منشورًا، ويشكل 6% من المحتوى، 89% إيجابي مقابل 11% سلبي. #فلسطين: وبلغ عدد المنشورات فيه 18,898 منشورًا، ويشكل 6% من المحتوى، 35% إيجابي مقابل 65% سلبي. #غزة: وبلغ عدد المنشورات فيه 18,692منشورًا، ويشكل 6% من المحتوى، 44% إيجابي مقابل 56% سلبي. #الأردن_كابوس_الاحتلال: وبلغ عدد المنشورات فيه 14,889 منشورًا، ويشكل 5% من المحتوى، 33% إيجابي مقابل 23% سلبي. #معاك_يالأردن: وبلغ عدد المنشورات فيه 14879 منشورًا، ويشكل 5% من المحتوى، 77% إيجابي مقابل 23% سلبي.

#الاردن_أولًا: وبلغ عدد المنشورات فيه 11648 ويشكل 4% من المحتوى، 77% إيجابي مقابل 23% سلبي

#طوفان_الأردن: وبلغ عدد المنشورات فيه 11063 منشورًا، ويشكل 3% من المحتوى، 23% إيجابي مقابل 77% سلبي.

ويوضح الجدول التالي الفئات العمرية المشاركة في التفاعل.

الفئات العمرية المشاركة في التفاعل

الفئات العمرية % 18-24 30% 25-34 50% 35-44 10% 45-54 3% 55-64 5% 65+ 4%

الآراء والمطالب التي يسعى خلفها (الأفراد و/ أو الجهات) عند نشر المحتوى العنصريّ

لوحظ دخول حسابات من مختلف الدول في النشر والتفاعل، ولا يمكن الجزم بأنها تعود لأشخاص من الدول المسجل فيها الحساب. حيث بلغ إجمالي المنشورات التي استخدمت الأردن كموقع جغرافي 26% من المنشورات، ومن السعودية 26%، فلسطين 8%، مصر 6%، الولايات المتحدة 5%، الإمارات العربية المتحدة 4%، اليمن 4%، الكويت 2%، بريطانيا 2%، وعُمان 2%.

وحُصِرت أعلى عشرة موضوعات تمس العنصرية والكراهية في البيئة الرقمية الأردنية وما ارتبط منها من تعليقات وموضوعات، وتبين التالي:

المظاهرات، وحازت على 32% من المحتوى الذي تم تحليله، وكان الأبرز من الحسابات رفض كل أشكال المظاهرات من جانب الحسابات الأردنية والتأييد لها كونها بوابة للمشاركة في أحداث غزة بشكل عام مع صدور دعوات للتخوين من الطرفين ودعوات لطرد المتظاهرين في الأردن تجاه فلسطين.

التحريض، وحاز على 19% من المحتوى الذي تم تحليله، وفيها تحريض على النظام بشكل مباشر وفق الصور المنشورة أو الفيديوهات التي تناولت المظاهرات في منطقة الرابية حيث يتواجد مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، وفي المقابل تحريض رجال الأمن والنظام على طرد المتظاهرين والتعامل معهم بشكل عنيف.

التطبيع، وحاز على 10% وفيه نقد وتخوين للدولة الأردنية وكل الدول العربية التي علاقة مباشرة سياسية أو اقتصادية مع إسرائيل. ضرب العلاقة الأردنية-الفلسطينية، وحازت على 8% من خلال دعوة الأطراف إلى طرد الفلسطينيين أو التذكير بأحداث ما يُسمَّى “أيلول الأسود”. رفض أحداث أكتوبر، وحازت على 6%، وفيها تحريض على حماس ونفي صفة الوطنية عنها والاتهام بعدم المسؤولية من جراء مهاجمة إسرائيل. التوطين، وحازت على 4%، وشملت رفض التوطين، وانقسم الموقف ما بين موقف أخلاقيّ بأن للفلسطينيّ حقًا في أرضه المحتلة، فيما فريق آخر نفي التوطين المصحوب بطرد الفلسطينيّ في الأردن. دعم فلسطين، وحاز على 4% وطالبت الحسابات المشاركة بضرورة دعم مطالب الفلسطينيين في حقهم والدفاع المشروع عن أرضهم.

موقف التشريعات الأردنية

يستضيف الأردن لاجئين من 49 دولة يشكلون 1.4% من إجمالي سكان الأردن، وفق تقرير الاتجاهات العالمية 2023 الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأونروا، وذلك حتى الرابع من حزيران 2023.

حسب المادة رقم 150 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م؛ فقد عرّف القانون الأردني خطاب الكراهية بأنه “كل كتابة وكل خطاب أو عمل ينتج منه إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة”.

منح القانون الدستوري الأردني الحق في حرية التعبير بمختلف وسائل التعبير المختلفة، على آن لا تسبب الضرر للمجتمع او تهدد السلم الاجتماعي، وقد أشار القانون الأردني بشكل واضح إلى خطاب الكراهية ضمن المادة (20) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لعام 2015، وتنص على التزام المرخص له بعدم بث ما يخدش الحياء العام، أو يحض على الكراهية والإرهاب.

كما وِضع اقر نص جديد يعاقب على جريمة الكراهية ضمن قانون العقوبات الأردني في العام 2017، وهذا يشير إلى أن خطاب كراهية كجريمة واجهه المجتمع الأردني، وتمت المعاقبة عليها ضمن القانون اعتباراً من العام 2017، حيث عدلت المادة (467) بالنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، كل من حرض على كراهية بأي وسيلة كانت، وفي أي مكان كان»[12].

الخاتمة

عرّف القانون الأردني خطاب الكراهية بأنه كل كتابة وكل خطاب أو عمل ينتج منه إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

ينحصر خطاب الكراهية ضمن ثلاثة مفاصل أساسية، وهي: التحريض على العنف، الإساءة إلى للآخر، التمييز العنصريّ على أساس الهوية، والإثنية، والعرق، والدين.

ظلّت الهتافات الهوية وما ارتبط بها من ظاهرة العنصرية والكراهية في الأردن محصورة في بمدرجات كرة القدم، فكانت المكان الأبرز للهتافات الإقليميّة على ثنائية أردنيّ/ فلسطينيّ مع كل موسم كرة قدم.

لم يسلم القصر الملكي من الهتافات العنصرية، إذ تتعرض الملكة رانيا زوجة الملك عبدالله الثاني إلى حملات افتراء وانتقادات عنصرية بسبب أصولها الفلسطينية.

تأكيد الملك عبدالله الثاني إن الوحدة الوطنية مقدسة وخط أحمر ومن ثوابت الدولة، مع دعوات للتصدي لمن يحاولون الإساءة للوحدة الوطنية.

اصطبغ سلوك الأردنيين منذ العام 2016 على وسائل التواصل الاجتماعيّ بصبغة واضحة من خطـاب الكراهية وتعبيراته الإقصائية التي تؤسس للاستقطاب والانقسام الاجتماعيّ.

بلغ إجمالي المنشورات التي تناولت مظاهر العنصريّة 24,5333، والحسابات المشاركة 188,885، فيما بلغ إجمالي المشاهدات 86,233,726، والوصول المقدر 344,664,764.

ضمن تحليل طريقة التفاعل كان إعادة النشر الأعلى وبلغ 62%، وتلاها الردود 24%، فيما تساوت الاقتباسات مع المنشورات وبلغت 7% لكل منهما.

ضمن تحليل الكلمات التي تناولت العنصرية في البيئة الرقمية الأردنية بلغ عدد منشورات كلمة #الأردن 120,411 منشورًا، وتشكل 37% من المحتوى، 44% إيجابي مقابل 56% سلبي.

بلغ عدد المنشورات ضمن وسم #الأردن_خط_أحمر: 76,198 منشورًا، ويشكل 24% من المحتوى، 77% إيجابي مقابل 23% سلبي.

بلغ عدد المنشورات ضمن وسم #النشامى: وبلغ 20,140 منشورًا، ويشكل 6% من المحتوى، 89% إيجابي مقابل 11% سلبي.

بلغ عدد المنشورات ضمن وسم #فلسطين: 18,898 منشورًا، ويشكل 6% من المحتوى، 35% إيجابي مقابل 65% سلبي.

بلغ عدد المنشورات ضمن وسم #غزة: 18,692منشورًا، ويشكل 6% من المحتوى، 44% إيجابي مقابل 56% سلبي.

لوحظ دخول حسابات من مختلف الدول في النشر والتفاعل، ولا يمكن الجزم بأنها تعود لأشخاص من الدول المسجل فيها الحساب، وبلغ إجمالي المنشورات التي استخدمت الأردن كموقع جغرافي 26% من المنشورات، ومن السعودية 26%، فلسطين 8%، مصر 6%.

ضمن أعلى موضوعات تمس العنصرية والكراهية في البيئة الرقمية الأردنية وما ارتبط منها من تعليقات وموضوعات، جاءت كلمة المظاهرات، وحازت على 32% من المحتوى الذي تم تحليله.

كلمة التحريض، وحازت على 19% من المحتوى الذي تم تحليله، وفيها تحريض على الدولة الأردنية بشكل مباشر وفق الصور المنشورة أو الفيديوهات التي تناولت المظاهرات.

حازت كلمة التطبيع على 10% وفيه نقد وتخوين للدولة الأردنية وكل الدول العربية التي علاقة مباشرة سياسية أو اقتصادية مع إسرائيل.

ضرب العلاقة الأردنية-الفلسطينية، وحازت على 8% من خلال دعوة الأطراف إلى طرد الفلسطينيين أو التذكير بأحداث ما يُسمَّى «أيلول الأسود» التي وقعت بين الحكومة الأردنية ومسلحين فلسطينيين.

التوصيات

ومن التوصيات التي يمكن الوصول لها لمعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء خطاب العنصرية والكراهية للتصدي بكل حزم تجاه خطاب الكراهية والعنصرية في المجتمع الرقمي الأردني ومن الحلول المهمة للتصدي لذلك.

رصد خطاب الكراهية وتحليله للإبلاغ عنه بشكل قانوني لمنعه حتى لا ينتشر.

توقيف للمحرضين الذين ينشرون ما يحض على العنف والكراهية على منصات التواصل الاجتماعيّ باتخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ القائمين على الصفحات الإلكترونيّة التي تبث مثل هذا الخطاب أيًّا كان مصدرها ونوعها.

التوعية الإعلامية بضرورة الحياديّة والموضوعيّة والالتزام بالأخلاقيات المهنيّة في نشر الأخبار، والتركيز على السلم المجتمعيّ والوحدة الوطنيّة.

نشر حملات توعوية لتعريف مستخدمي المنصات الرقمية بخطاب الكراهية والتبليغ عنه لمنعه من الانتشار في مختلف المنصات.

اشراك وسائل الإعلام التقليدية والرقمية وتشجيع المستخدمين الرقمين على مواكبة المستجدات للإبلاغ عن خطاب الكراهية وعم التعامل معه.

دعم المناهج التعليمية في المدارس والجامعات لمواجهة خطاب العنصرية والكراهية في المجتمع الرقمي الأردني.

[1] انظر: صحيفة عمون، 20 يونيو 2023، https://www.ammonnews.net/article/772979

[2] معتصم بابكر مصطفى، أيديولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي وتشكيل الرأي العام، سلسلة كتاب التنوير 12، ط 1 (الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر والتوزيع، 2014)، ص 198.

[3] معتصم بابكر مصطفى، أيديولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي وتشكيل الرأي العام، سلسلة كتاب التنوير 12، ط 1 (الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر والتوزيع، 2014)، ص 200.

[4] انظر: العنصرية في المجتمع العربي… طاعن والمطعون واحد، https://www.arabbarometer.org/ar/media-news/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84/

[5] انظر: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial

[6] انظر: العنصرية في المجتمع العربي… الطاعن والمطعون واحد، 22 سبتمبر 2022، https://2u.pw/3AAidUNx

[7] انظر: خطاب الكراهية في شبكة الفيسبوك، ناصر الرحامنة، جامعة الشرق الأوسط كلية الإعلام، إبريل 2018.

[8] انظر: العنصرية في المجتمع العربي… الطاعن والمطعون واحد، 22 سبتمبر 2022، https://2u.pw/3AAidUNx

[9] انظر: تجربة شخصية: فلسطينيو الأردن.. أزمة جيل بهوية ثالثة 30 مارس 2018، https://manshoor.com/society/jordan-palestine-identity-crisis/

[10] أنظر: أدوات رصد ومتابعة خطاب الكراهية، https://ijnet.org/ar/resource/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9

[11] تشتمل على (الوصول، التفاعل، المشاركات، الاقتباسات، الإعجابات، الردود، إعادة النشر، المشاهدات).

[12] انظر: قانون الجرائم الإلكترونية https://www.lob.gov.jo/?v=1&lang=ar#!/LegislationDetails?LegislationID=3398&LegislationType=2&isMod=false