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الاحتلال يمدد اعتقال الطبيب الأردني عبدالله البلوي

منذ 5 ثواني
الاحتلال يمدد اعتقال الطبيب الأردني عبدالله البلوي

وطنا اليوم:أعلن مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت تمديد اعتقال الطبيب الأردني عبدالله البلوي حتى يوم الأحد المقبل الموافق 5 كانون الثاني 2025.
وكان الطبيب البلوي اعتُقل بتاريخ 19 كانون الأول 2023 عند جسر الملك حسين، بينما كان في طريقه ضمن حملة طبية إغاثية متجهة إلى غزة.
يُذكر أن اعتقال البلوي يأتي في ظل تصعيد مستمر من الاحتلال الإسرائيلي ضد الجهود الإغاثية والإنسانية الموجهة لدعم سكان قطاع غزة المحاصر


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