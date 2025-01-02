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استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية العام الجديد

منذ 32 ثانية
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية العام الجديد

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية صباح اليوم الخميس، في ثاني أيام العام الجديد، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 53.4 دينارًا لغايات الشراء، و51.4 دينارًا لغايات البيع. أما سعر غرام الذهب من عيار 24، فقد بلغ 61.4 دينارًا، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 47.4 دينارًا.


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